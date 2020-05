Le beau, le tendre, le dur, sans masque ni barrière, toute cette semaine sur PinkX (25 – 31 mai)

Send an email

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX. Toutes ont été tournées soit bien avant la pandémie du COVID-19 ou, pour les plus récentes, avant les confinements.



Lundi 25 mai à minuit : Taylor Made (Jake Jaxson-CockyBoys)

De la douceur et de la force pour des étreintes inoubliables. Quatre duos.

Le pinkplus : De très belles scènes riches en excitation.

Arad Winwin kiffe Taylor Reign. Taylor kiffe Arad. Leur rencontre ne peut être que tendre et passionnée !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Petit module métis avec une grosse bite, Jae Roze adore être sous l’emprise de Ricky Roman, parfaitement à l’aise en mâle dominant…

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Jimmy Durano va bien baiser Alessandro Haddad dans une chambre avec miroirs, ce qui permet aux deux mecs de se mater !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Ashton Summers et Justin Matthews ont non seulement des corps athlétiques mais sont aussi très talentueux pour la baise !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Mardi 26 mai à minuit : Plaisirs-Les-Bains (GayFrenchKiss)

Les salles de bains sont des lieux humides où les corps dévêtus se prêtent aux fellations et sodos ! Quatre duos. L’un avec capote, les autres sans.

Le pinkplus : Des mecs sexy avec en bonus le couple dans la vraie vie Logan Alballo et Lucas. Leur duo est ultra hot !



Jimmy en a assez d’attendre que Logan Alballo sorte de la douche. Il le rejoint…

– Photos : Plaisirs-Les-Bains / GayFrenchKiss

Arnault et Thomas pour une bonne baise, tout simplement !

– Photos : Plaisirs-Les-Bains / GayFrenchKiss

Thomas vient rejoindre dans la baignoire Ethan…

– Photos : Plaisirs-Les-Bains / GayFrenchKiss

Lucas se peigne la barbe quand il est rejoint par son chéri Logan Alballo. L’un et l’autre ne sont que passion…

– Photos : Plaisirs-Les-Bains / GayFrenchKiss

Mercredi 27 mai à minuit : Cocks In Jocks (BlakeMason)

De grosses bites succulentes sont pompées et de beaux culs cambrés sont baisés. Quatre duos.

Le pinkplus : Le Japonais Yoshi Kawasaki très sexy avec sa coupe à la iroquois !

Le daddy Hans Berlin et le jeune Danny Montero en mode flip-flop…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Yoshi Kawasaki encaisse le gros chibre de Nickie Smile…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Tommy Skylar soumis à Adam Everhart…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Le sexy barbu Sam Wallis s’empale avec grand plaisir sur la queue dure de Jack Green…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

jeudi 28 mai à minuit : Jock + Doc (Hot House)

Lorsque les athlètes se blessent, ils se dirigent directement vers le « Jock Doc ». Lorsque le médecin n’est pas là, d’autres athlètes ou l’entraîneur peuvent aussi les aider. Quatre duos.

Le pinkplus : Hum… Que de belles bêtes de sexe ! Toute la morphologie de ces mecs, toute leur intelligence, tout en eux ne semble exister que pour une chose : la baise la plus qualitative ! À noter au casting une vétéran du X gay : Dean Monroe. Il tourne depuis l’an 2000 !

Jack Hunter se blesse en jouant au football. Woody Fox le ramène dans les vestiaires…

– Photos : Jock + Doc / Hot House

Danny Gunn renifle dans les vestiaires les jock-straps de joueurs. Ryan Rose le prend sur les faits…

– Photos : Jock + Doc / Hot House

Pierce Paris a mal à son épaule. Dean Monroe lui propose soit un médicament, soit un massage magique…

– Photos : Jock + Doc / Hot House

Skyy Knox est le patient, Alex Mecum est le médecin…

– Photos : Jock + Doc / Hot House

NOUVEAUTÉ- Vendredi 29 mai à minuit : Dear Friend (LucasKazan)

Ettore Tosi et Marco se remémorent leurs meilleurs coups, l’un aux aux USA, l’autre en Italie…

Le pinkplus : L’iconique modèle de LucasKazan Ettore Tosi s’est offert un trip aux USA pour tourner avec les sémillants Dante Colle et Casey Everett. Marco est TTBM et très sexy. Ses partenaires sont aussi de tout premier choix.

Ettore Tosi saute le joli Casey Everett !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Marco et le barbu Max Duro. Ce dernier se soumet facilement à la grosse bite de Marco !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Ettore Tosi et Dante Colle, deux bisexuels sans peur et sans complexe !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

Et c’est au tour d’Angel Cruz d’avoir droit au gros sexe de Marco !

– Photos : Dear Friend (LucasKazan)

NOUVEAUTÉ – Samedi 30 mai à minuit : Après la glisse (Menoboy)

Un chalet, de la neige, de jeunes mecs sportifs débordant d’énergie et de testostérone vont glisser sur les pistes et dans les culs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Tournage en montagne sous la neige, réalisation pro et casting des plus alléchants. Kevin David qui est dans trois scènes, crève l’écran !

Pendant une randonnée dans la montagne enneigée, Kevin David se fait sucer sa grosse queue par Max Riviera. Les deux se retrouvent ensuite dans leur chalet savoyard pour continuer leur affaire bien au chaud…

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Après une journée de glisse ultra fatigante, le sexy Kevin David a toujours de l’énergie à revendre ou plutôt à donner à ses colocataires de vacances. Nu dans la cuisine, Aaron Wolf se fait un plaisir de le sucer et de lui offrir son cul !

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Kevin David termine ses vacances. Avant de partir, il se tape Paul Dubois qui est sous son charme…

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Aaron Wolf pense se faire le moniteur de ski Jules Lancelot mais Max Riviera va casser son coup. Il emmène Aaron dans une chambre et le baise.

– Photos : Après la glisse / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Dimanche 31 mai à minuit : À poil ! (HPG)

Une partouze avec 7 mecs de 20 ans à 60 ans, des Bears, des daddys, des minets qui viennent d’un peu partout et qui sont là pour baiser !

Le pinkplus : Excellent ! Le type de porno gay qu’on voit trop rarement. Un idéal de partouze où chacun se sait unique et désiré par ses spécificités mêmes. À vous faire retrouver la foi en l’humanité ! 🙂

Who’s Who :



Greg est un daddy bien foutu qui vit à Londres.

Richard (alias Adam Jones) est un beau bear hyper sexe qui vient de Genève. Endurant, il peut baiser pendant des heures et se faire des centaines de mecs dans une soirée.

Orlando, actif, rond et jovial, aime les mecs ronds.

Hugo (alias Enzo Akira) vient des TOM. Plutôt actif, il raffole des partouzes. Muss’ (alias Pan Bash) est Turc. Son meilleur souvenir est une partouze qui a démarré un peu comme la scène qu’il tourne pour HPG !

Quant à Manuel (alias Chris Llesca), il vit à Paris, est passif et adore sucer…

– Photos : À poil ! / HPG

