Nic Sahara : « Nous sommes des travailleurs essentiels, mais nous ne recevons pas toujours la reconnaissance que nous méritons ! »

Autre porn star US interrogée par AVN sur la pandémie du COVID-19, Nic Sahara a été particulièrement éprouvé. Son père est décédé des suites du coronavirus. « Ce qui a le plus changé dans ma vie, c’est que j’ai tout le temps envie de l’appeler et qu’ensuite je me dois de réaliser que personne ne va décrocher. » Confiné seul chez lui à Los Angeles, il oscille entre amertume, critique et espoir. Extraits :

« J’ai découvert qui sont vraiment mes amis. Il y a tellement de gens qui utilisent l’excuse que je suis leur ami pour obtenir ce qu’ils veulent de moi. Mais ils ont été aux abonnés absents quand la pression est venue et que j’ai eu le plus besoin d’eux. »

Comment être aux abonnés absents quand on a un ami tel que Nic Sahara ?!!

– Photo : Bare / NakedSword

Sur les mecs qui, malgré la pandémie, continuent leurs plans cul via des applications, Nic n’est pas tendre :

« J’ai une très faible tolérance envers les gens stupides. S’ils sont prêts à mettre en danger leur propre personne ainsi que les autres, je ne veux les côtoyer en aucune façon et ils n’ont pas besoin d’être avec moi. J’ai toujours été super prudent, et maintenant j’ai une très bonne raison de l’être encore plus. S’ils veulent mettre leur corps en danger, c’est à eux de décider et personne ne les arrêtera. Moi, je vais rester en bonne santé. »

« Gens stupides ? » Nous ne ressentons pas tous de la même façon la privation d’une sexualité pleine et entière. Pour certains, ce serait la fin du monde. Et comme le rappelle Devin Franco, ces mêmes personnes peuvent très bien aussi porter un masque et respecter la distanciation sociale et les gestes barrières dans les lieux publics. Mais Nic a raison de rester fidèle à lui-même et à ses principes qui font ce qu’il est ! Hum… 😉

– Photo : Bare / NakedSword

Par rapport au porno, le bel Américain exprime deux espoirs : retrourner au plus vite, dès lors que les conditions sanitaires le permettront. Et vraie une reconnaissance de son métier :

« En tant que performeurs, nous avons une position unique dans le monde d’aujourd’hui. Nous fournissons un service indispensable dans cette pandémie car les gens ont peur de socialiser, ont peur d’être proches les uns des autres. Imaginez-vous célibataire, loin de vos amis et parfois de votre famille. Pas de contact, pas de connexion. Qu’est ce que vous allez faire? Le porno est là ! Alors, sommes-nous des travailleurs essentiels ? Je le crois. Comme je pense aussi que nous ne recevons pas toujours la reconnaissance que nous méritons. »

Cette reconnaissance pourrait se manifester par une rémunération beaucoup plus importante, une valorisation du métier par des aides publiques… voire, en France, par la remise d’une croix de l’Ordre des arts et des lettres. Imaginez Nic Sahara décoré d’une médaille dans un ministère. Ce serait génial !!!

– Photo : Bare / NakedSword

Mais ne rêvons pas ! Parce que les acteurs porno visualisent, sans filtre ni alibi intellectuel, les manques et désirs que la plupart veulent garder secrets, leur reconnaissance sera toujours en dessous des satisfactions essentielles qu’ils apportent.