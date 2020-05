Will Braun se meurt de ne pas b***** !

Dur dur pour les célibataires ! Le confinement et son double, le déconfinement, avec la même distanciation sociale et les mêmes gestes barrières, leur font vivre l’horreur. Will Braun, qui réside seul chez lui au Texas, déprime grave : il n’a pas baisé depuis plusieurs mois !…

Dans le porno gay depuis 2013, Will Braun a signé l’an dernier un contrat d’exclusivité avec NextDoorStudios. Petit gabarit bien charpenté, très beau cul et bonne bouille, l’Américain est très sollicité comme passif !

– Photos : NextDoorStudios

Alors que l’industrie du X US est sous quarantaine depuis au moins mi-mars et que Will s’interdit les plans cul forcément risqués, sa frustration sexuelle n’en est que plus criante.

Le 15 avril 2020 il tweetait déjà ceci :

« Plus d’un mois d’isolement et d’éloignement. Ce n’est pas sain. C’est une mort rampante. Insoutenable… »

Et ce 24 mai il a ajouté :

« J’avais raison. Je suis physiquement seul et cela me ronge. Je commence à ne pas vouloir interagir avec les gens et à me dire que je ne serais pas capable de baiser. » Et qu’on ne le culpabilise pas d’avoir des préoccupations déplacées :

« Oui les gens meurent, mais je suis toujours un être humain avec des besoins et des désirs physiques. Même si j’ai la santé, même si j’ai un toit sur la tête, j’en suis toujours là. Une partie de moi souffre.

Le fait que les gens meurent ne m’empêche pas de me branler. Je veux toujours me branler et jouir. C’est lié d’une manière à une autre à ce besoin humain d’interaction. »

Will Braun, un jeune homme tout simplement humain !

– Photo : Twitter