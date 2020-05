Beaux Banks : Non, ça, il ne le fera jamais !…

Depuis le 19 mai, le sémillant métis Beaux Banks répond sur twitter à toutes les questions qu’on peut lui poser. Ainsi apprend-on que ses desserts préférés sont les Toaster Strudels, qu’il mesure 1,69 m et qu’il ne se considère pas du tout comme bien monté : il trouve juste sa bite jolie et bien proportionnée ! Quant à l’amour, son cœur n’est pas encore pris. Un fan aurait-il ses chances avec lui ? Non, ça, il ne le fera jamais ! Et il s’en est justifié ainsi :

« Je serai toujours OK pour être pris en photo, faire la fête et passer un bon moment avec l’un de mes supporters. Mais les fans ne tombent amoureux que d’une seule version de nous-mêmes. C’est la raison pour laquelle que je ne sortirai jamais avec. »

Vrai de vrai ? Jamais aucune exception ? Dans Three Wishes (diffusé le samedi 13 juin à minuit sur PinkX), Beaux Banks interprète un SDF prêt à tout pour devenir mannequin. Nous, fans, faisons le vœux de le rencontrer et qu’il change d’avis. On saura le rendre heureux !!! 😉

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

Plus sérieusement, le refus catégorique de sortir avec un fan est une opinion qu’on a déjà lu et entendu maintes fois de la part de célébrités. Mais à y réfléchir, ne tombons-nous pas toujours amoureux d’une personne en raison de certaines de ses caractéristiques et non de l’ensemble qui le constitue ? L’expression populaire « l’amour rend aveugle » ne renvoie-t-elle pas à cette vérité que l’être aimé est toujours sa version idéalisée, tronquée ?

Beaux, ne te prive pas de sortir avec un mec sexy et prévenant seulement parce que c’est un fan !

– Photos : Hot House Flippers / Hot House