Les Bears Ibériques de Diego Vera.

Diego est Catalan et il a une façon singulière de dessiner les Bears. De la couleur, de l’humour mais pas que ça. Nous l’avons rencontré.

Bonjour, je peux t ‘appeler Kiko ?

Oui bien sûr que tu peux mais mon vrai surnom c’est Keko, pas Kiko. hahahaha :))) ne t’inquiètes pas, c’est drôle parce que tu n’es pas le premier à dire kiko !

D’accord, alors Keko, qui es tu ?

Eh bien, je suis illustrateur et graphiste depuis 15 ans maintenant. Depuis que je suis petit je suis attiré par toutes les facettes de l’art, du dessin, de la musique, du théâtre…. et finalement ; là où j’ai été le plus à l’aise, c’est dans la branche du dessin, c’est donc ce que je décide de faire et je n’ai fait que ça depuis

J’adore tes portraits si colorés et joyeux , on dirait de jolis gâteaux sucrés;) c’est le but ?

Bien sûr, mes portraits sont très colorés et très joyeux, je ne peux pas le nier, mais ils ont aussi une forte charge de nostalgie, tu sais le « c’était mieux avant » alors même si en apparence, ils sont colorés, sympas et romantique, il y a aussi une pointe de tristesse. L’artiste transmet son état d’esprit général dans toutes ses œuvres à des niveaux inconscients et ces illustrations, si tu les regardes plus attentivement, sont chargés de secrets et de messages cachés, qui révèlent mon état d’esprit général. Un grand romantique:)

Comment travailles tu tes portraits, selon les instructions du modèle ou complètement libre d’inspiration ?

J’ai deux options:

Soit je fait ce que je sens, ce qui m’inspire et ensuite, éventuellement le modèle me demande de corriger quelques détails qui ne lui parlent pas. Sinon on me donne des directives a priori et j’essaie de les respecter tout au long du processus de dessin Normalement les gens me laissent un peu de liberté parce que si quelqu’un veut un portrait fait par moi, c’est parce qu’ils aiment mon style, ça me semble sensé et plus logique, mais il y a quand même, c’est vrai, des clients qui ne peuvent pas respecter un processus créatif, pas beaucoup, heureusement. En général je mets le holà et ils finissent par comprendre. L’art, ça ne peut pas se mesurer ou se contrôler, non ? C’est un moment étrange et inexplicable comment peux-tu prétendre contrôler quelque chose comme ça? Même moi je n’essaye pas pas!

Je regarde ton travail et je vois de la plume, du crayon, de l’aquarelle… avec quoi es tu le plus à l’aise ?

Sans aucun doute l’aquarelle, mais récemment j’ai découvert le bonheur numérique et maintenant je ne peux pas m’arrêter de travailler comme ça, c’est rapide, c’est propre, il a une multitude d’options et les résultats peuvent être impressionnants. Je pense qu’on vit un tournant artistique et que l’art numérique marquera de nombreux artistes, sans nuire à la valeur de l’art « traditionnel » et puis, bon, j’aime encore salir, de temps en temps, ma toile avec mon charbon et sentir l’odeur des mes pigments pendant que je peins un tableau;)

C’est qui ce petit personnage que je vois régulièrement sur ta page, c’est toi ?)

Hahahahah, Oui, ça pourrait être mon avatar si je devais essayer de s’insérer dans la dimension de 2d. J’ai toujours aimé faire des personnages Bears. Je cherche toujours de nouvelles pistes en faisant quelque chose qui n’a pas été fait avant, quelque chose que tu va découvrir par surprise, qui va te faire sourire ou t’émerveiller et je continue de chercher.

Donc, tu prends les commandes de portraits ?

Bien sûr tu peux me commander un portrait! C’est le sens de tout ça, finir par vivre de mes dessins. Il y a quelques mois, avec tout ce coronavirus, j’ai perdu mon emploi et j’ai de ne faire plus que ça, avec le temps libre confiné dans ma maison j’ai pu mettre en place non seulement ma page Instagram mais aussi mon site internet, qui commence à rapporter avec les premiers portraits que j’ai fait. Vivre entièrement de mes portraits et sans même quitter la maison grâce aux possibilités d’Internet c’est fascinant, tu ne trouves pas? Donc, tout le monde peut commander un portrait en allant sur mon Instagram ou en m’écrivant

Es tu impliqué dans la communauté Bear espagnole ?

Honnêtement je ne sais pas trop parce que j’ai été en couple pendant 14 ans, (pas maintenant) et je n’ai pas pu beaucoup profiter de la communauté. Je suis maintenant célibataire et, si j’ai fréquenté des Bears et que je me suis fait beaucoup d’amis, le monde de la nuit c’est pas trop mon truc, je suis un solitaire qui aime imaginer qu’un jour il trouvera son mec unique. et j’ai l’impression, peut être fausse que dans les coins de drague, on ne trouve généralement pas l’amour de sa vie, non? Je ne juge pas hein? J’adore sortir pour l’ambiance et flirter, boire un verre, rire avec des amis etc, mais ce n’est pas mon environnement naturel.;)

Si vous aimez son travail et que vous êtes joueur, vous pourrez peut être gagner votre portrait gratuit ! Pour cela il vous suffit :

1 : d’être abonné à son compte Instagram

2 : de faire un post sur un des ses dessins avec son lien en tag

3 : de taguer 2 amis Instagram avec le même post

Tirage au sort du gagnant Samedi 30 Mai !!

Et le site de Keko : www.newbearsontheblock.com/