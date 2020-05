Larry Kramer, fondateur historique d’Act Up (1935 – 2020)

La mort de Larry Kramer alors que le mois des fiertés n’aura lieu nulle part dans le monde pourrait donner à penser que nous sommes encore dans les temps de colère. Pour ceux qui ne saurait pas ce que nous lui devons, voici quelques pistes.

Après une enfance difficile à cause d’un père mal-aimant, un passage à l’armée qui lui permettra de fréquenter les bars Gays de Manhattan, Larry se lance dans une carrière artistique dans l’industrie cinématographique. Il y écrit des scénarios ou participe à l’élaboration de productions.

Rest in power to our fighter Larry Kramer. Your rage helped inspire a movement. We will keep honoring your name and spirit with action. In the spirit of ACT UP, join us and chant this (three times). #ACTUPFightbackENDAIDS #ACTUPFightbackENDAIDS #ACTUPFightbackENDAIDS
May 27, 2020
» Repose en puissance à notre combattant Larry Kramer. Ta rage a contribué à inspirer le mouvement. Nous continuerons d'honorer ton nom et ton esprit par l'action. «

L’épidémie du Sida va bouleverser sa vie . Il est un des premier à réagir et participe à la fondation de la « Gay Men’s Health Crisis », À l’époque, c’était la plus grande organisation bénévole de lutte contre le sida au monde avec, notamment, la création d’une HotLine qui répondait aux nombreux appels de malades désemparés. Conseil, aide juridique, bénévoles, système de jumelage, travailleurs sociaux… l’association remplit de nombreux vides. On se souviendra peut-être de l’absence de réaction des politiques en général à l’époque, pour sinistre mémoire, Ronald Reagan, alors président des USA n’a jamais voulu prononcé le mot SIDA en public.

We mourn the loss of our co-founder & hero Larry Kramer. He was an extraordinary activist & inspiration to us all. He saved the lives of thousands of ppl affected by HIV/AIDS. He was a revolutionary who challenged the status quo. His legacy will live on.

May 27, 2020
« Nous pleurons la perte de notre co-fondateur et héros Larry Kramer. Il était un activiste extraordinaire et une inspiration pour nous tous. Il a sauvé la vie de milliers de personnes affectées par le VIH / SIDA. C'était un révolutionnaire qui contestait le statu quo. Son héritage lui survivra. »

Pourtant, Larry Kramer va bientôt rentrer en désaccord avec les membres du groupe. Il décidera de créer une association activiste plus offensive : Act Up. Célèbre pour ses listes d’actions souvent énergiques qui pourront même parfois créer la polémique au sein même de la communauté LGBTQI+, Act Up a compté indéniablement dans l’amélioration de la prise en charge de la maladie et de tout ceux qui en sont touchés. L’association a essaimé partout dans le monde et partout l’action à été bénéfique et profitable.

Larry Kramer, Playwright and Outspoken AIDS Activist, Dies at 84 – The New York Times

He was my model, my inspiration, my friend.

My life would be half empty without him and his anger.

May 27, 2020
« Larry Kramer, dramaturge et militant ouvertement du sida, décède à 84 ans – The New York Times
Il était mon modèle, mon inspiration, mon ami.
Ma vie serait à moitié vide sans lui et sa colère.
I love you Dad »



Larry Kramer est aussi l’auteur de « The Normal Heart « et « The Destiny of Me », pièces autobiographiques sur l’épidémie qui auront un grand retentissement, « The Normal Heart » sera adapté à la télévision avec Matt Bomer, Mark Ruffalo et Julia Roberts entre autres dans la distribution.

Photos extraites du film « The Normal Heart »

Hors des querelles et des controverses qui ne sont plus à l’ordre du jour, la disparition de Larry Kramer nous touche tous car, lui à qui les docteurs annonçait en 2001 n’avoir plus que 6 mois à vivre du fait de sa séropositivité, il aura contribué grandement et héroïquement à l’amélioration de notre qualité de vie.