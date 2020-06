Le bonheur suprême d’être entre hommes toute cette semaine sur PinkX (1er – 7 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 1er juin à minuit : Blue Collar Ballers (TitanMen)

Une journée longue et dure fait transpirer ces ouvriers et manutentionnaires barbus qui se retrouvent avec des jeans aussi collants qu’une deuxième peau… Trois duos.

Le pinkplus : Le porno gay est un monde fantasmatique où les mâles qui affichent le plus leur virilité n’aiment que les queues !

Nick Prescott et Eddy Ceetee se roulent des pelles dans l’entrepôt puis stockent leur grosse queue dans la bouche de l’autre. Au final, Nick offre son cul poilu aux coups de boutoir d’Eddy !

– Photos : Blue Collar Ballers / TitanMen

Dans les réserves, Jesse Jackman et Hugh Hunter ne lèvent pas que des cartons…

– Photos : Blue Collar Ballers / TitanMen

Porter des cartons peut parfois nous obliger à nous pencher et quand on se penche, notre cul s’expose aux regards et plus encore. Dirk Caber et Dallas Steele en savent quelque chose !!!…

– Photos : Blue Collar Ballers / TitanMen

Mardi 2 juin à minuit : Flip Fuck Lads (BlakeMason)

Passif ou actif ? Si vous posez la question aux gars de chez BlakeMason, ils diront : « Pourquoi choisir ? »

Le pinkplus : le pied de Tristan Stone bloquant la tête du Russe Dmitry Osten pendant qu’il le baise ! Rappelons que cette scène a valu à Dmitry le prix du meilleur passif aux PinkX Gay Video Awards 2019.

Damien Ryder et Jack Green sont sous la même longueur d’ondes : « Tu m’encules, je t’encule ! »

– Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Dmitry Osten sait tellement bien jouer de son cul qu’il donne à Tristan Stone des idées : il bloque la tête de Dmitry tout en l’enculant. Et après s’être pris la bite du Russe dans le cul, Tristan le sodomise à nouveau !

– Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Mickey Taylor, la super star hyper tatouée du X gay made in England, et Luke Tyler en mode flip-flop…

– Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Billy Rock commence à baiser Tommy Skylar qui rapidement aura envie de prendre les commandes !

– Photos : Flip Fuck Lads / Blake Mason

Mercredi 3 juin à minuit : Secret Cine-X (MenAtPlay)

Quand on est un cadre dynamique et que l’on doit absolument évacuer son stress, un seul endroit : un cinéma porno de Londres connu des seuls initiés! Des costumes sortent des bites colossales, des culs massifs et endurants ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Un casting de beaux mecs, des costumes super bien coupés et une ambiance hyper excitante ! Voir des mecs si classe se vautrer dans le stupre est hautement jouissif !

L’Espagnol Denis Vega s’aventure dans la nuit en sillonnant les rues de Londres pour retrouver l’un de ses lieux préférés : un cinéma porno secret. Dès qu’il entre, son sexe se raidit. L’atmosphère sordide, les visuels hardcore et les gémissements profonds, tout concourt à faire augmenter la testostérone dans sa queue. Quand le Sud-africain Ivan Gregory s’assied à côté de lui, Denis tend discrètement la main pour attraper son entrejambe et commencer à caresser sa grosse bite. Sans échanger un seul mot, les deux hommes se relaient ensuite pour se pomper et se sodomiser…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Ivan Gregory reste dans la salle. Il est encore chaud. Viktor Rom rode… Hum, le viril Vénézuélien va bien l’entreprendre en lui claquant au passage les fesses !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Sorti de son bureau, l’Espagnol Dani Robles est à la recherche d’une bonne queue. Il sait qu’il trouvera son bonheur au cinéma porno. Enzo Rimenez est l’heureux chanceux. Le Français a droit à lui limer la bouche et le cul !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

L’Espagnol Sunny Colucci est regardé avec convoitise par le viril Argentin Emir Boscatto. Impossible pour ce dernier de résister à l’appel de la queue !…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Le blond Hongrois Darius Ferdynand affole nos hommes d’affaires. l’Argentin Flex commence a l’empaler sur sa queue quand s’ajoute l’Espagnol Antonio Miracle. Pas farouche, Darius se fait royalement prendre en sandwich !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Jeudi 4 juin à minuit : Cocks In Jocks (BlakeMason)

De grosses bites succulentes sont pompées et de beaux culs cambrés sont baisés. Quatre duos.

Le pinkplus : Le Japonais Yoshi Kawasaki très sexy avec sa coupe à la iroquois !

Le daddy Hans Berlin et le jeune Danny Montero en mode flip-flop…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Yoshi Kawasaki encaisse le gros chibre de Nickie Smile…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Tommy Skylar soumis à Adam Everhart…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

Le sexy barbu Sam Wallis s’empale avec grand plaisir sur la queue dure de Jack Green…

– Photos : Cocks In Jocks / BlakeMason

NOUVEAUTÉ – Vendredi 5 juin à minuit : Private Show (Falcon Studios)

Nos mecs aiment s’exhiber sur les réseaux webcam et quand le solo se transforme en duo, la baise commence. Cinq duos dont l’un consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Traitement de l’image, modèles, positions… Tout est nickel. Une seule ombre au tableau : Dave Slick, alors tout nouveau exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword, est décédé des suites d’une overdose. Dernier des trois films tournés pour Falcon, Private Show était sorti après sa mort.

En short mettant son fessier en avant, Skyy Knox surprend Remy Cruze en train de se branler devant son téléphone dans la salle de bain…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Danny Montero rentre à la maison avec Max Adonis sachant très bien que Max vit dans une maison truffée de cam…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Jackson Reed est dans la cuisine, il a faim, il attrape une banane mais Roman arrive et lui proposera un autre fruit bien plus goûteux…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Max Adonis se branle devant sa caméra, nous montre son cul, et Mason vient l’aider à stabiliser son smartphone pour un plan suce !

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Woody Fox nous fait mieux connaître Dave Slick qui a été élu meilleur model cam aux XBIZ Awards 2017…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Samedi 6 juin à minuit : Hung + Raw (CockyBoys)

Pas de blablas dans ce film, les baises commencent très vite, les mecs sont sexy et aiment le plaisir de la chair ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des passifs bubble butt et des actifs XXL ! Boomer Banks en blond ! Ça lui va très bien !!!

Carter Dane, Cade Maddox : rencontre d’un cul et d’une queue sublimes !

– Photos : Hung + Raw / CockyBoys

Une piscine de rêve dans une villa sublime avec un petit coin salon parfait pour que Jack Hunter et Taylor Reign baisent…

– Photos : Hung + Raw / CockyBoys



Plan direct ! Wess Russel à califourchon sur Boomer Banks assis sur un canapé. Boomer touche le cul de Wess qui lui demande : « Tu veux mon trou ?« …

– Photos : Hung + Raw / CockyBoys

Nico Leon aime se mettre un jockstrap, se bander les yeux, s’attacher les pieds, les mains et se mettre à quatre pattes en attendant une langue et une très grosse bite. Le TTBM Cory Kane fera parfaitement l’affaire !

– Photos : Hung + Raw / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Dimanche 7 juin à minuit : The Gay Simple Life (NakedSword)

Josh Moore et Calvin Banks, deux super star du porno, quittent leur confort urbain pour vivre dans l’Amérique rurale et y goûter LA VIE SIMPLE VERSION GAY. Dès leur arrivée à Tulsa, en Oklahoma, ils apprennent qu’ils vont devoir partager une chambre avec des lits superposés et qu’ils seront testés chaque jour lors de challenges par les locaux gays et d’autres stars du porno comme Ricky Larkin, Cade Maddox ou Dakota Payne. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie géniale de The Simple Life, la fameuse real TV avec Paris Hilton et Nicole Richie. Une intro de 12 minutes sympa où Joss et Calvin sont d’insupportables folles de chez folles ! Trop bien !!! 🙂 Quant aux scènes de cul, elles sont sont d’autant plus crues qu’elles sont filmées en éclairage « naturel ».

Le viril Ricky Larkin, en routier baiseur, entraîne Calvin Banks à l’intérieur pour le bourrer en veillant bien à lui lécher les pieds ! Au final, il fera aussi goûter à son sperme délicieux ! 🙂

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Un initiation à la pêche pour Josh Moore qui se finit à l’arrière d’un pick-up, le gros sexe de Cade Maddox bien planté en Josh !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Après une expérience dans les cuisines pour faire des cupcakes avec le superbe et ultra hot Dakota Payne, Josh Moore va lui garnir royalement le cul…

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Josh et Calvin font un show en drag-queens au LA RUES ! Puis Calvin et Dakota se retrouvent dans la loge. Dakota aura droit à la très grosse bite de la super porn star !

– Photos : The Gay Simple Life / NakedSword

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.