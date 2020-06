Hospitalisé il y a deux ans, Jimmy Durano sort de son silence : « Je suis à nouveau moi à 99 % ! »

Super porn star multiawardisée et mari du réalisateur Christian Owen, le Brésilien Jimmy Durano avait subi en mars 2018 une intervention chirurgicale au cerveau qui s’était malheureusement accompagnée de complications (lire ici et là). Son état nécessitait du repos et il s’était fait rare sur les réseaux sociaux. Si rare qu’on avait perdu l’habitude de vérifier ce qu’il en était. Ainsi n’est-ce qu’aujourd’hui qu’on découvre que le mois dernier il donnait enfin de ses nouvelles sur Instagram. De très bonnes car il va au mieux. Sa carrière porno n’est toutefois plus d’actualité…

« Bonjour à tous! Je sais que je suis loin des réseaux sociaux depuis longtemps maintenant. Après cet accident il y a 2 ans, j’ai décidé de faire une pause. Mais je suis à nouveau moi à 99 %. La vie continue ! Je tenais juste à dire merci à tous les fans et followers qui m’ont envoyé des messages et tendu la main au cours des 2 dernières années. Désolé de n’avoir pas posté autre chose plus tôt, mais je voulais dire que ça va bien. Et vous pouvez me suivre sur ma page privée personnelle @jmachdesign. Jimmy Durano est toujours là, je le promets. Il fait juste quelque chose de différent désormais. Je me concentre sur mes œuvres d’art et autres affaires ici à Palm Springs. Je vous aime tous et #wearamask #staysafe # beatcovid19 #WAITT #wereinthistogether ❤️❤️❤️ »

Jimmy Durano, une superbe carrière porno débutée il y a dix ans et stoppée net à cause d’un accident dont on n’a jamais su la nature. Peut-on quand même espérer un comeback ? Quoi qu’il décide, nous aussi on l’aime ! ❤️

– Photos : The Trainer / Hot House