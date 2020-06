À deux c’est très bien et à trois c’est divin ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 6 juin à minuit : Horny Hashtags (Bare-Staxus)

Le top des actes sexuels préférés des sept modèles. Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Adam Veller. Le corps tout fin du jeune Tchèque ne rend que plus grosses les bites qui le transpercent. L’Ukrainien Rodion Taxa est de toute beauté !

Avant de bien sentir au plus profond la queue dure d’Ethan Wilder, Ray Rio se fait bouffer le cul comme jamais !

– Photos : Horny Hashtags / Bare-Staxus

Lior Hod aime titiller le mamelon du filiforme Adam Veller avant d’y aller à fond dans son petit cul ! …

– Photos : Horny Hashtags / Bare-Staxus

Quand Rick Palmer se retire pour repénétrer Adam Veller, le trou du cul béant du mignonnet est une invitation à s’y plonger !

– Photos : Horny Hashtags / Bare-Staxus

Peter Polloc, Adam Veller et Rodion Taxa, tous très proches dans leur baise qui finit en fantastiques éjacs !

– Photos : Horny Hashtags / Bare-Staxus

Dimanche 7 juin à minuit : Oiled Up, Fucked Down (DirtyFuckers-Staxus)

En plus d’être très mignons, ils aiment se caresser, surtout avec de l’huile de massage qui chauffe bien le corps ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : la double-pénétration du très bogoss Rodion Taxa !

Denis Skala commence par couvrir de baisers et caresser le corps de Ray Rio, ce qui bien sûr excite ce dernier qui n’a plus qu’une envie : se faire baiser !

– Photos : Oiled Up, Fucked Down / DirtyFuckers-Staxus

Navon Raffi commence par masser le dos de Jacob Dolce. Il veut lui offrir un plaisir plus intense grâce à sa bite. Celle-ci ne tardera pas à s’enfouir profondément dans le cul du minet ! 🙂

– Photos : Oiled Up, Fucked Down / DirtyFuckers-Staxus

Lior Hod prend le contrôle de la situation : il suce la bite de Ray Rio avant de le retourner pour préparer son joli trou à sa grosse queue !

– Photos : Oiled Up, Fucked Down / DirtyFuckers-Staxus

C’est très chaud entre le photographe Rick Palmer, son assistant Lior Hod et le modèle Rodion Taxa. Si chaud que Rodion se prend deux bites en même temps tout en étant recouvert d’huile !

– Photos : Oiled Up, Fucked Down / DirtyFuckers-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.