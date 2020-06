La scène du jour sur Pinkflix : « La bite énorme de Dalton »

Quand le porno se fait réalité ! Le 10 novembre 2014 Helix filmait une scène entre Dalton Briggs et Cooper Steele sans savoir qu’ils seraient bientôt en couple. Le 29 janvier 2016 le studio reprenait les mêmes et affirmait qu’ils étaient alors plus amoureux que jamais. La scène en question, La bite énorme de Dalton, est dès aujourd’hui en illimité sur Pinkflix.

Le joli roux Cooper Steele est un jeune homme chanceux ! Il profite à fond des lèvres sensuelles de son Dalton Briggs ainsi que de ses 23 cm épais !…

Ce couple appartiendrait au passé. Déjà en décembre 2014, comme le rapportait le blog spécialisé X gay Str8UpGayPorn, il y avait eu rupture au grand désarroi de Dalton. Mais en mai 2015 Cooper regrettait sa décision de l’avoir quitté et ils avaient recollé les morceaux en retournant en 2016 pour Helix. Et on les revoit ensemble en 2017 pour des webcam shows (voir aussi ici les changements de looks de Dalton) . Mais plus rien sur leur compte Twitter ne laisse aujourd’hui deviner qu’ils sont encore ensemble. Quant à Dalton, outre son charme, ses belles lèvres et sa « bite énorme« , il a pour atout d’être particulièrement émouvant. On a envie de le protéger. Ce qu’il a vécu fut horrible. Voici ce qu’il révélait en janvier 2015 à TastyGuys :

« Je suis né en Russie et j’ai été élevé dans un orphelinat en Ukraine. Ma maman, mon papa et tous mes frères et sœurs ont été les victimes d’une violence horrible. Ils sont tous morts. À l’orphelinat, j’ai été sexuellement abusé et maltraité. J’ai dû voler et me battre pour survivre. À l’âge de dix ans et demi, j’ai été adopté et je vis depuis aux États-Unis. Après l’obtention de mon diplôme en 2014 – j’étais dans le top 10 des meilleurs -, j’ai commencé l’université, mais j’ai dû arrêter parce que mes parents adoptifs ont rompu tout contact quant ils ont su que j’étais gay et que je faisais du porno. »

Le porno apparaît d’autant plus comme une bouée de sauvetage et une belle revanche sur la vie.

La bite énorme de Dalton est l’une des cinq scènes tournées sans capote de Ex’s & Oh’s, film également disponible en illimité sur Pinkflix.