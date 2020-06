Pas de marche des fiertés mais des pieds fiers quand même !

C’est devenu de plus en plus courant, les marques, à présent, par réel engagement ou par opportunité mercantile surfent sur les symboles LGBTQI+. Le plus visible, le plus connu le « Rainbow flag » n’échappe pas à la règle cette années encore. Pour les amateurs de Skets, et ils sont nombreux, voici une présentation non exhaustive de nouveaux produits à porter en Juin.

Pour les Sketeurs purs et dur, on peut rester dans le style avec Nike qui propose des modèles variés, du plus simple au plus « flashy ».

Cette année, Nike soutient plus de 20 organisations faisant progresser la communauté LGBTQIA +, avec des subventions administrées par la Charities Aid Foundation of America. Les organisations vont du local au national avec un accent sur le plaidoyer dans le sport, la création d’espaces sûrs et l’élévation de l’histoire de la communauté. Certains de ces organismes sans but lucratif ont également reçu des subventions de Nike l’année dernière.

Le modèle « Air » plus sobre intègre, le Rainbow Flag complet avec les couleurs Bear et Trans : Malin !

Depuis son grand retour à l’avant de la scène, Converse continue de nous séduire sans démentir son succès. La marque nous propose des modèles très Queer, Couleurs, tissus satinés, paillettes et folie au rendez-vous.

La collection Converse Pride entame son cinquième anniversaire pour célébrer la fierté. La marque a fait don de plus de 1 000 000 $ pour soutenir les organisations LGBTQIA + locales et mondiales, la collection de cette année bénéficiant au projet It Gets Better [IGBP], au centre Ali Forney, à BAGLY et à OUT MetroWest.

On apprécie les détails sympas. Et, si vous avez survécu à la fermeture des salles de sport (ou pas et en même temps, on s’en fout un peu) pourquoi ne pas arborer ce joli débardeur parfait pour un été FIER !!

La collection Nike BeTrue sortira le 19 juin dans le monde sur nike.com et chez certains détaillants. La Converse Pride Collection est disponible depuis le 29 mai dans le monde sur converse.com.