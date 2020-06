« Out » le court métrage Pixar qui fait du bien.

Timing parfait pour la mise en ligne du dernier court métrage Disney/Pixar qui aborde avec humour et tendresse le « coming out », ce moment ou il faut se lancer et se révéler à ses parents.

Couleurs tendres et animation numérique mais qui ressemble à du dessin à la craie, « Out » raconte l’histoire toute simple de Greg qui se prépare à déménager Greg vit avec Manuel et personne ne le sait, surtout pas ses parents Sa mère le dorlote comme s’il était encore un ado, son père, bourru, est bâtit comme un bucheron canadien dont il ne quitte pas le couvre-chef (tout comme son fils) et il ne s’exprime que par grognements. Et il y a Jim, le chien, fou-fou et joueur qui va semer la pagaille pour le meilleur lors d’un bouleversement magique dont on ne vous dira pas plus.

De l’humour, de la tendresse mais surtout une façon très touchante d’aborder le thème du coming-out. Les craintes du fils en écho au questionnement des parents qui sentent que quelque chose leur échappe et qui veulent malgré tout rappeler leur amour inconditionnel pour leur fils.

Un grand bol d’air frais et d’amour, tout est parfait dans ce film et nous vous invitons chaudement à le visionner au plus vite !!

Il est disponible sur la plateforme Disney+