Des q***** béton toute cette semaine sur PinkX (15 – 21 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 15 juin à minuit : Taylor Made (Jake Jaxson-CockyBoys)

De la douceur et de la force pour des étreintes inoubliables. Quatre duos avec capotes.

Le pinkplus : De très belles scènes riches en excitation.

Arad Winwin kiffe Taylor Reign. Taylor kiffe Arad. Leur rencontre ne peut être que tendre et passionnée !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Petit module métis avec une grosse bite, Jae Roze adore être sous l’emprise de Ricky Roman, parfaitement à l’aise en mâle dominant…

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Jimmy Durano va bien baiser Alessandro Haddad dans une chambre avec miroirs, ce qui permet aux deux mecs de se mater !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

Ashton Summers et Justin Matthews ont non seulement des corps athlétiques mais sont aussi très talentueux pour la baise !

– Photos : Taylor Made / Jake Jaxson-CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Mardi 16 juin à minuit : Bandidos 6 (Bolatino)

Des Latinos à grosse bite ciblent leurs proies, d’autres Latinos à la croupe endurante ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : L’anonymat de ces Latinos accentue le côté voyeur des scènes toutes déchirantes !

De jeunes Latinos se font beaucoup de bien…

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Les bads boys ont aussi besoin d’embrasser, de caresser et de jouir entre mecs !

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Un beau gosse tatoué apprécie les gros calibres, que ce soit un gode ou une grosse bite noire anonyme !

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Racailles lovers…

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Mercredi 17 juin à minuit : Balls-Deep & Barebacks (UKNakedMen)

Ces mecs vont vite au but et kiffent de sentir le contact des peaux sans capote. Cinq duos.

Le pinkplus : De belles bêtes de sexe tatouée, comme Bastien Karim ! L’Italien Manuel Scalo est de plus un excellent niqueur qui a une emprise totale sur le plaisir prostatique de Mario Benedet !

Jeune mec sportif, Bastien Karim se fait baiser par le beau et viril David Lee.

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Bruno Max est devant son ordi sur un site de cul. Kevin Lauren est sur sa gauche et va bientôt comprendre sur quel site il est…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Mario Benedet et Manuel Scalco se rencontrent dans un sex-club. Manuel va divinement s’occuper du cul de Mario…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

C’était pendant les fêtes de Noël. Le brun Terry Ellis et le blond Alex Morgan se sont bien réchauffés…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Sous la douche, les barbus Thomas Graziano et Pablo Hierro se savonnent puis se pompent. Pablo est ensuite sodomisé contre le lavabo…

– Photos : Balls-Deep & Barebacks / UKNakedMen

Jeudi 18 juin à minuit : Trio avec double pénétration (FrenchTwinks)

Ils sont jeunes, mignons et profitent à fond de la vie ! Un trio et deux duos.

Le pinkplus : La double-pénétration de Paul Delay !!!

Gabriel Lambert et Justin Leroy viennent de se réveiller et les deux minets ne peuvent dissimuler leur gaule du matin à la table du petit déjeuner…

– Photos : Trio avec double pénétration / FrenchTwinks

Justin Leroy et Lucas Bouvier invite Paul Delay pour une soirée partouze et à peine le bouchon du Champagne saute-t-il que le couple commence à s’embrasser passionnément tandis que Paul se touche à travers son slip en les matant. Il ne va pas tarder à les accompagner. Il y aura même une double-pénétration !

– Photos : Trio avec double pénétration / FrenchTwinks

Par une belle journée d’été Jules Laroche est en train de pêcher dans une petite crique pendant qu’à quelques mètres de lui, Ethan Duval, les pieds dans l’eau, tente d’attraper des crabes entre les rochers. Si Ethan a l’air des plus innocents, les apparences sont trompeuses car il est venu sur cette plage avec la ferme intention de pêcher de la queue… et de la grosse !

– Photos : Trio avec double pénétration / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Vendredi 19 juin à minuit : Dirty Buddies 2 (Ayor Studios)

Les lascars tchèques sont de retour, toujours aussi bien montés, pour chevaucher de jeunes culs en manque de sensations fortes, voire d’amour ! Quatre scènes sans capote pour six duos, deux se limitant à des fellations.

Le pinkplus : Un porno qui, par sa construction, reflète au mieux l’énergie de la jeunesse et son imprévisibilité. Deux des scènes en comprennent en fait deux chacune, le héros du film, Jamie Owens, trouvant toujours une solution de rechange à une déception amoureuse. Sous-titrage en français.

Tyler Esterbrook a un rendez-vous avec Jayden Harvey. Ils sont si chauds qu’ils ont envie l’un de l‘autre tout de suite. Mais ils ne peuvent quand même pas baiser là, maintenant, en pleine rue. Alors où ? Pourquoi pas dans le foyer où loge Tyler ? Et les deux potes y vont en espérant que personne n’interrompra leurs ébats…

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Pauvre Kieran Tooby. Le blondinet de 19 ans veut se branler en toute discrétion, comme n’importe qui, mais il ne le peut pas à cause des trois mecs qui sont avec lui dans la chambre qu’il partage au foyer. Heureusement, il connaît Curtis Fitch, un jeune homme sexy aux cheveux noirs qui a sa propre chambre pour passer la nuit. Et Curtis est très heureux d’aider Kieran en baisant son cul délicieusement serré !…

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Jamie Owens a un coup de cœur pour Ashton Hansen mais celui-ci ne le voit que comme un bouche à jouir. À peine s’est-il d’ailleurs vidé qu’il se tire. Sniff ! Jamie aurait tant voulu baiser ! Heureusement survient le sexy Bastian May. Jamie va bien le sodomiser !

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Jamie Owens est un cœur tendre qui croit qu’avoir une relation sexuelle avec un mec crée un lien fait pour durer. En sera-t-il de même avec Curtis Fitch. Mais là encore, plus de nouvelle après des pipes. Il a attendu en vain dans une station de tramway que Curtis vienne le chercher. Le destin réserve toutefois à Jamie une belle surprise en la personne de Tyler Esterbrook. Les deux garçons discutent dans la station de tram et ne voulant pas laisser Jamie seul, Tyler l’invite à passer la nuit ensemble dans son lit, au foyer. Le début d’une solide complicité ? Voire d’une histoire d’amour ?

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

NOUVEAUTÉ – Samedi 20 juin à minuit : Raw Fuck Fiends (ButchDixon)

En Espagne et en République Tchèque, il y a de belles bêtes poilus et barbus venues d’Europe, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Hum… Les bears Tchèques John Barber et Martin Dajnar assurent vraiment !!!

Pierre Alexandre masse le mastoc Thomas Thunder avant de lui offrir sa bouche et son cul…

– Photos : Raw Fuck Fiends / ButchDixon

Dans la cuisine, Valentino Sistor et Tomas Graziano commencent en T-shirt et pantalon de sport pour se retrouver à poil, Tomas gardant toutefois sa casquette quand il tringle Valentino !

– Photos : Raw Fuck Fiends / ButchDixon

John Barber et Martin Dajnar, deux Tchèques massifs, poilus et très barbus.

– Photos : Raw Fuck Fiends / ButchDixon

Yah Jil baise Danny Boss dans les bois, contre un arbre !

– Photos : Raw Fuck Fiends / ButchDixon

Iker Crown et Mario Benedet dans la cuisine, en mode versatile…

– Photos : Raw Fuck Fiends / ButchDixon

NOUVEAUTÉ – Dimanche 21 juin à minuit : HHSN : Exposed (Hot House)

Après les interviews et séances photo, les sportifs promus par le média HHSN (HotHouseSportsNetwork) ne se contentent pas de montrer leurs beaux muscles d’athlètes. Ils exhibent aussi leur cul, leur bite et leur façon de baiser entre hommes ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Parodie porno gay des coulisses des séances photo du fameux Body Issue annuel du magazine de sport américain ESPN, HHSN : Exposed témoigne aussi et surtout du tournant bareback qu’a pris en 2018 le géant du porno gay US Falcon Studios Group. En mai son label Raging Stallion sortait son premier film sans capote et fin août, c’était un autre de ses studios, Hot House, à faire de même avec HHSN : Exposed.

Le champion de natation Michael DelRay pénétré profond par Jackson Traynor !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Skieur émérite, Roman Todd s’immisce dans les orifices glissants d’Aston Springs !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Footballeur star, Devin Franco a un corps qui excite grave le viril Manuel Skye !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Autre champion de foot, Dante Colle ne peut lui non plus résister au cul bombé de Devin Franco…

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

Boxeur, Justin Matthews improvise un flip-flop avec un autre boxeur, Brandon Evans !

– Photos : HHSN : Exposed / Hot House

