Papi Suave affirme avoir été agressé sexuellement par l’un des plus grands noms du X gay US

Le 13 juin dernier, le new cumer US Papi Suave s’est fendu d’une vidéo qui dénonce le double langage de producteurs, réalisateurs et diffuseurs avec qui il a travaillé. Portées par #BlackLivesMatters, ses accusations se font aussi #MeToo dans le cas de ChiChi LaRue. Il affirme (sans donner toutefois de preuves) que la célèbre réalisatrice drag-queen profite des modèles noirs en ne les payant pas comme ils le méritent. Il révèle ensuite que ChiChi l’aurait agressé sexuellement en lui promettant d’en faire une star. Sur cette agression, Papi Suave a donné ces détails à Str8UpGayPorn :

C’était en mars 2019, en marge d’un tournage pour NoirMale dans un hôtel Californien. Réalisatrice attitrée du label, Chi Chi avait facetimé Papi Suave en lui disant qu’elle avait besoin d’un ami. Elle allait mal à cause de son alcoolisme et le new cumer s’était rendu dans sa chambre, craignant qu’elle se suicide ou se blesse. Sur place, Papi n’a pas aimé ce qui s’est passé : « Il a posé avec force sa main sur mon pantalon et a touché mon pénis en disant : « Je vais faire de toi une star. »… Une fois que je lui ai dit que j’étais mal à l’aise et que je ne voulais pas qu’il me touche, il m’a viré de sa chambre d’hôtel. » Papi n’a depuis plus retourné pour Chi Chi. « Qu’il aille se faire f***** ! »

La réalisatrice drag-queen n’a pas répondu au new cumer. Le propriétaire de NoirMale, Jon Blitt, a informé Str8UpGayPorn qu’il avait parlé à Papi Suave et que la société mène une « enquête approfondie« . À suivre…