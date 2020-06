Elles sont si belles, si bonnes et si dures à la fois toute cette semaine sur PinkX (22 – 28 juin)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 22 juin à minuit : Papi Thugz XXX (MachoFactory-DawgPoundUSA)

Blacks et Latinos ont beaucoup de choses à partager !!! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting ultra hot avec le Péruvien Pablo Bravo deux fois passif et le Vénézuélien Louis Ricaute soumis à la puissante queue de Troy Moreno.

Mardi 23 juin à minuit : Ébats en plein air (GayFrenchKiss)

Ces mecs sont exhibs et ne pas se connaitre n’est pas un problème dès lors qu’il s’agit de baiser en plein air ! Trois duos.

Le pinkplus : Fantasme des plus courus, la baise en extérieur est incarnée par des

Pour un casting chez GayFrenchKiss, Lucas dit aimer les hommes bruns, virils et imberbes. Le TBM Logan ne peut que lui plaire !

– Photos : Ébats en plein air / GayFrenchKiss

Renaud et Romuald se croisent, se plaisent et baisent. Après avoir éjaculé, ils partent chacun de leur côté.

– Photos : Ébats en plein air / GayFrenchKiss

Une maison, un jardin et Thomas Iculisma qui se la joue total exhib afin de faire venir à lui son voisin, Ethan…

– Photos : Ébats en plein air / GayFrenchKiss

Mercredi 24 juin à minuit : Après la glisse (Menoboy)

Un chalet, de la neige, de jeunes mecs sportifs débordant d’énergie et de testostérone vont glisser sur les pistes et dans les culs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Tournage en montagne sous la neige, réalisation pro et casting des plus alléchants. Kevin David qui est dans trois scènes, crève l’écran !

Pendant une randonnée dans la montagne enneigée, Kevin David se fait sucer sa grosse queue par Max Riviera. Les deux se retrouvent ensuite dans leur chalet savoyard pour continuer leur affaire bien au chaud…

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Après une journée de glisse ultra fatigante, le sexy Kevin David a toujours de l’énergie à revendre ou plutôt à donner à ses colocataires de vacances. Nu dans la cuisine, Aaron Wolf se fait un plaisir de le sucer et de lui offrir son cul !

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Kevin David termine ses vacances. Avant de partir, il se tape Paul Dubois qui est sous son charme…

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Aaron Wolf pense se faire le moniteur de ski Jules Lancelot mais Max Riviera va casser son coup. Il emmène Aaron dans une chambre et le baise.

– Photos : Après la glisse / Menoboy

Jeudi 25 juin à minuit : Swim Meat (Hot House)

Les nageurs sont connus pour leurs corps et leurs maillots serrés qui laissent deviner des très beaux moceaux. Trenton Ducati est au commande d’une équipe de neuf étalons qui n’ attendent qu’une chose : que l’on s’occupe d’eux ! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : La double-pénétration de Danny Gunn ! Un casting de beaux mecs, avec en prime la très grosse bite de JJ. Knight qui fait toujours des merveilles !!!

Le très séduisant métis Remy Cruze a une douleur à la jambe qui remonte dans le dos. Le masseur Cade Maddox va s’occuper de son cas…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le beau tatoué Danny Gunn sympathise tant avec J.J. Knight et Johnny V. Il est OK pour se faire double-pénétrer…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le sublimissime Sean Maygers sort de la douche, la bite en érection, quand il tombe sur Casey Jacks. Ce dernier cherche son mec. Sean va vite le lui faire oublier !!!…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Après quelques longueurs dans la piscine, une pause cul s’impose pour le sémillant Casey Everett. Il trouve grosse bite à son trou en la personne de Cade Maddox…

– Photos : Swim Meat / Hot House

Le classieux Hoss Kado et le TTBM JJ. Knight sont au bord de la piscine quand Hoss attire l’attention de JJ…

– Photos : Swim Meat / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 26 juin à minuit : Just Being Me (CockyBoys)

Quatre duos avec ou sans capote où chaque acteur exprime son besoin d’être qui il est, un gay fier d’être lui-même, qui refuse de se mentir à soi-même, ni aux autres.

Le pinkplus : Approche personnelle et intimiste assez rare dans le porno qui renforce la sensualité des ébats. Notons toutefois qu’on sait ce que ça a couté à Ben Masters d’« être juste lui ». Son racisme révélé via une vidéo qu’il a postée sur Twitter l’a fait virer de CockyBoys !

Lors d’une escapade à Fire Island, Levi Karter emmène Ben Masters dans l’un de ses endroits préférés, une zone boisée. C’est là que Ben prend l’initiative de baiser Levi…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Ty Mitchell raconte son parcours, révélant au passage qu’il est la drag-queen Kelsey Dagger! Après une soirée en tant que Kelsey, Ty rejoint Taylor Reign pour une nuit de plaisir sensuel entre hommes décomplexés !

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Vrai couple dans la vie, Alex Mecum et Carter Dane nous invitent dans leur chambre à coucher…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Mateo Vice et Clark Davis révèlent avoir des complexes physiques avant de se découvrir avec joie en mode flip-flop…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 27 juin à minuit : Lascars de Téci #06 (Citébeur)

Cinq scènes brute de sexe avec des lascars outillés pour faire chiennement gémir des culs soumis et endurants ! Cinq duos avec capotes.

Le pinkplus : Un super bon casting ! Des scènes de baises top ! Notons que Citébeur offre de plus en plus à voir des actifs rebeus assumé gays, et de moins en moins des actifs « hétéros ». 🙂

Belle gueule, svelte, beaucoup d’assurance, une virilité naturelle, Etalon est un jeune et beau lascar qui rend accro à sa queue tous les petits passifs. C’est aussi le genre de gars qui te met en confiance et te donne envie de te donner. C’est enfin un mâle élégant qui garde bien ses chemises du bureau pour aller pécho. Il lui a pas fallu plus de 5 minutes pour convaincre le minet soumis Chris Lesca de venir chez lui. Il va pas regretter d’être venu…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Roman Tik a une gueule de prince charmant, imberbe et musclé sec c’est un pur BG céfran. Mais quand les gars le suivent pour aller dans un coin isolé de leur cité, ils savent qu’ils ne deviendront jamais des princesses de conte de fées. Car une fois qu’il a la trique, Roman Tik attend seulement de toi que tu te mettes à genoux non pas pour le demander en mariage mais pour baver sur sa longue bite totalement dure et pleine de jus. OKLM comprend bien les règles du jeu : tu la fermes, tu suces et tu te laisses faire pour t’occuper du boss au mieux !…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Les deux rebeus gays Tahar et Cashteub se connaissent déjà, ils ont déjà niqué ensemble et cela s’est bien passé. Pourquoi alors ne pas refaire l’affaire ? Cette fois-ci ils se rencardent chez Cashteub et se tapent un bon délire entre cousins. Tahar, le beur gay marocain, baise avec la sensualité et force son bel amant Algérien !

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Après avoir sucé un max de grosses bites d’arabes et de blacks dans les caves de sa cité, Roman Tik avait besoin d’un peu de tendresse et d’amour. Au fond de lui c’est un gars romantique qui aime rouler des pelles et faire des bisoux ! Bogoss comme il est, il n’a pas eu de problèmes pour choper un lascar de cité sur son chat préféré. Pour une fois c’est pas un beur gay qu’il trouve, mais un jeune céfran. Il s’agit de Lems, un gars radieux et souriant, belle tête, sage et discret. Lems entretient avec zèle et classe son look BCBG. Le gars est actif / passif et réglo…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Plan love entre Samy Lakhdar, le jeune beur gay à la teub XXL, et Mathieu Ferhati, l’actif TBM qui joue dans pas mal de pornos gays made in France. Quand il a vu la grosse bite arabe de son pote rebeu, Mathieu s’est mis direct à genoux devant le jeune lascar de téci. Il lui taille une pipe monumentale et fait gémir de plaisir le jeune rebeu. Après avoir bien bouffé de la bite, Mathieu se jette sur le trou du rebeu, décidé de bien préparer la rondelle de son pote à la sodo puissante qui va suivre. Le jeune algérien se laisse faire…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Dimanche 28 juin à minuit : Double Down (CockyBoys)

Prendre deux queues dures en même temps n’est pas une activité que tout le monde peut accomplir. Surtout quand ces queues mesurent + de 22 centimètres ! 4 trios avec capote.

Le pinkplus : Des DP très réussies et éducatives. Le couple que formaient alors Logan et Josh Moore a volé en éclat suite à leur trio avec Ricky Roman et le coup de foudre entre Josh et Ricky.

Levi Karter double-pénétré par le vrai couple dans la vie Mickey Knox et Colby Chambers…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Brandon Jones et Jack Hunter…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Logan Moore double-pénétré par Josh Moore et Ricky Roman…

– Photos : Double Down / CockyBoys

Skyy Knox double-pénétré par Boomer Banks et Arad WinWin…

– Photos : Double Down / CockyBoys

