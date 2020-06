Des centaines de « Rainbow Flags » dans une petite ville du Massachusetts grâce à une jeune de 13 ans

Sturbridge, Massachusetts, 9 200 habitants, a été couverte de drapeaux arc-en-ciel après que Ava Mackian a commencé à les donner afin que les résidents puissent célébrer la fierté pendant la pandémie.

Ava Mackian, était triste de ne pouvoir célébrer cette année la fierté LGBTQI+ en raison de l’annulation des défilés et événements prévus. Mais il voulait néanmoins manifester son soutien au mouvement dont il se réclame.

« Pendant le mois de la fierté, puisque tout est annulé, nous ne pouvons pas faire de défilés et autres choses, alors pourquoi ne pas distribuer des drapeaux? »

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait (avec un peu d’aide de maman).

En utilisant la page Facebook Somewhere Over the Rainbow , les deux ont proposé de distribuer gratuitement des « Rainbow Flags » aux entreprises et aux résidents locaux sans se douter du nombre de réponses qu’ils obtiendraient. La demande à été telle qu’ils ont rapidement manqué de stock. Heureusement, petit miracle, les gens ont commencé à leurs fournir qi des drapeaux, qui de l’argent pour continuer l’initiative.

Le jeu s’est étendu . « Mon patron a été tout de suite partant pour placer un gros drapeau sur la devanture !!. C’est arrivé au point où nous en sommes, je pense, à 215 drapeaux maintenant », a déclaré la mère d’Ava.

«Cela me donne un sentiment de fête de voir les arcs-en-ciel pendant que je conduis en ville»

Même Bigfoot (l’équivalent américain du Yéti) a participé à la célébration.

Mignon, non ?