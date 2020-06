L'équipe de Gym Louvre est heureuse de vous accueillir

pour la Réouverture de votre Etablissement. Nos tarifs et horaires changent pour tout l’été et passent à 14€ de 12h à 19h et 10€ de 19h à 22h. Sans oublier le jeudi à 7€ dès 19h.

Nouveaux horaires : 12h00 > 22h00 pic.twitter.com/e9XHhMZdvj