Les larmes de Pierre-Jean Chalençon.

L’acheteur emblématique d » »Affaire conclue », l’émission avec Sophie Davant sur France 2 n’y participera plus dans quelques temps. Visiblement, trop de polémiques se sont abattues sur lui depuis plusieurs jours. Le flamboyant collectionneur a choqué en demandant à Line Renaud quand elle comptait rejoindre Johnny Hallyday. Et puis, sur les réseaux sociaux, des photos où il apparait avec Dieudonné lors de l’anniversaire de Jean-Marie Le Pen ont fait surface.

Il s’est défendu à la télévision, dans l’émission de Pascal Morandini sur CNews.

« Je suis de la jaquette. Si demain ces gens-là arrivent au pouvoir, je serai le premier à passer la casserole« .

Très vite, l’affaire a tourné en accusations d’antisémitisme qui ont fortement touchés Pierre-Jean Chalençon. « Bien sûr que j’ai de la peine. C’est horrible… On vous traite d’antisémite… Des trucs… Merde… Je ne suis pas antisémite, moi ! En plus, je suis gay, je suis homosexuel, je lutte contre l’homophobie… Il y a un moment, il faut arrêter quoi. C’est très méchant de dire des choses pareilles », s’est-il ému, « touché au plus profond de (son) cœur ».

