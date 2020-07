Cherylyn Barnes Feat François Sagat : « Tell Me (B Urslef) »

Et si François Sagat était un super-héros ! Un vrai de vrai ! 🙂 Outre son physique toujours plus graphique et magnifiquement « strange », il a le pouvoir de toujours nous épater. Il est si « spectacular » et « amazing » ! Cette fois-ci, il attire notre attention grâce à son feat avec Cherylyn Barnes, une mamie australienne star des réseaux sociaux, qui plus est adorée de ses compatriotes gays. La chanson Tell Me (B Urslef) est une pop à message comme on les aime chez PinkX. Quant au clip, il est tout simplement « astonishing »…