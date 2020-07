fetelamour : Ce samedi 4 juillet, François Sagat dira « oui à l’amour, non au sida »…

Alors que le festival Solidays 2020 qui devait se tenir le mois dernier a dû être annulé en raison du COVID-19, un autre événement caritatif lié à la lutte contre le sida et à l’aide aux personnes séropositives s’est monté en un temps record. Ce n’est que tout dernièrement qu’il a en effet été communiqué que Aides, TF1 et plusieurs artistes – dont la super porn star François Sagat – se sont associés pour faire vivre un événement « cul(turel) » 100% numérique : #fetelamour. Il se déroulera ce samedi 4 juillet en trois temps…

– De 10h du matin à toute la journée, différents artistes vont se relayer sur les réseaux sociaux pour solliciter la générosité des internautes autour du message suivant : « #fetelamour, faites un don, pour dire oui à l’amour, non au sida. »

– À partir de midi jusqu’à 19 heures, se succèderont sept DJ : Leslie Barbara Butch, ZNZL, Darzack, Léa Occhi, ABSL, Lacchesi et AZF.

– À 21 sera diffusé sur MYTF1.fr et sur fetelamour.fr Grand Amour. Réalisé par Clément Guinamard et Nicolas Mongin, ce long métrage réunit, nous dit un communiqué de presse, « plus de 40 artistes ». Parmi les noms cités : Stéphane Bern, Marina Foïs, Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte, Grand Corps Malade, Chiara Mastroianni, Félix Maritaud, Nicolas Maury, Denis Podalydès, Joey Starr… et François Sagat.

Nous savons que l’appel aux dons est l’objet principal de #fetelamour. Que cette noble cause devrait seule importer. Mais avouons que cela nous fait chaud au cœur que le qualificatif d’artiste soit associé à François. Ce n’est que justice ! Et nous sommes très curieux de le découvrir samedi dans Grand Amour…