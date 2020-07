« L’étincelle » disponible en DVD

Une histoire des luttes LGBT des années soixantes à nos jours. L’éincelle des émeutes de Stonewall a embrassé l’action militante qui, de New York , devait se répandre partout dans le monde. De San Francisco à Paris, en passant par Amsterdam, entre les premières Gay Pride, l’élection d’Harvey Milk, la ‘’dépénalisation’’ française, l’épidémie du sida et les premiers mariages homosexuels, on vit ces quelques décennies de lutte au travers de nombreux témoignages d’acteurs et actrices de cette révolution arc-en-ciel.