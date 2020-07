Enzo Lemercier : « Il y a plein de choses que je ne cautionne plus. Je laisse la place à d’autres acteurs. »

On ne s’y attendait pas . C’est arrivé le 15 juin. Le FrenchTwink Enzo Lemercier a tweeté qu’il arrêtait le porno. Définitivement…



« J’arrête… Oui j’arrête le porno. Merci à FrenchTwinks pour tous ces moments inoubliables que tu m’a fait vivre. Vraiment ! Londres, Los Angeles, Las Vegas, Paris. Nos soirées juste entre nous. J’ai adoré FrenchTwinks de l’époque avec Chris, Baptiste, Matteo, Abel, Paul… Mais ça a bien changé. Ce fut une excellente expérience, mais sur la fin je ne prenais plus de plaisir pour diverses raisons. Antoine, le travail que tu fournis est juste sublime. Perfectionniste dans l’âme, c’est comme ça qu’on t’aime, enfin que je t’aime. Il y a plein de choses que je ne cautionne plus. Je laisse la place à d’autres, de potentiels nouveaux acteurs comme Mael, Raph, etc. Bref, je me retire. Bon vent à tous et bonne chance à FrenchTwinks pour Boy’s Corner, Boy’s Booking. Continue. Ne lâche rien ! »

Découvert en décembre 2016 sur le site de FrenchTwinks avec le vrai couple que formaient Chris Loan et le regretté Baptiste Garcia, Enzo ne donne pas explicitement les raisons de sa retraite.

– Photos : Fêtes entre minets / FrenchTwinks

Sa décision a-t-elle à voir avec le tournant sans préservatif que vient de prendre FrenchTwinks ? En abandonnant le 100% capote, le label se refuse toutefois à s’assimiler à un studio « bareback non safe » : « Toutes nos scènes sans préservatif sont produites en toute sécurité en utilisant la PreP et des tests IST réguliers. Nous vous encourageons à toujours jouer safe ! »

Plusieurs fois nommé dans la catégorie meilleur actif aux PinkX Gay Video Awards, Enzo avait partagé en 2018 le prix de la meilleure scène européenne avec Gabriel Lambert, Doryann Marguet et Paul Delay aux Prowler European Porn Awards. C’était pour l’inoubliable partouze de Jeunes étudiants délurés.

– Photos : FrenchTwinks

Enzo voit sereinement l’avenir : « Je me lance gentiment dans la programmation. J’ai réussi les tests en ligne de l’école 42 de Xavier Niel. J’attends le rdv pour les 1 mois de tests intensifs avant de savoir si je serais vraiment admis à cette école. Dans l’immédiat j’ai un entretien pour un restau sur Avignon. »

Tous nos vœux de réussite !