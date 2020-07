Le new cumer français Axel Reed est strictement hétéro ! Nooooon…

Dans la nuit du 26 octobre dernier, lors des PinkX Gay Video Awards 2019, le bodybuilder, gogo et male-stripper prénommé Axel nous avait particulièrement impressionnés. François Sagat, l’un des invités de la soirée, n’était lui-même qu’admiration pour le beau musclor français. Nos oreilles avaient furtivement capté qu’Axel était hétéro et qu’il avait tâté au porno, mais sans plus de précision. Quand un mois plus tard on a vu ses photos chez ParagonMen, on s’est dit qu’il était bon pour devenir « gay for pay ». Impression accentuée en le découvrant COLTMan sur le calendrier Leather 2021. Mais un retweet de Doryann Marguet daté du 11 juin nous révèle qu’Alex s’est choisi une carrière porno hétéro. Nooooon ! 🙁 iafd nous apprend son nom de star : Axel Reed.

Axel chez ParagonMen pour des solos !

En COLTMan pour le calendrier Leather 2021 !

Avec Camille Belledejour et Doryann Marget. Une réalisation Mat Hadix pour Jacquie et Michel !

On croise les doigts pour qu’Axel Reed goûte véritablement au X gay. Comme Doryann ! 😉