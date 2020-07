Hospitalisé pendant 10 heures, Chris Loan se rétablit chez lui…

La photo que la porn star française a postée hier a de quoi inquiéter. Le commentaire se veut toutefois rassurant. Mais l’est-il vraiment ?

« Hier, j’ai pensé que j’avais le Covid. Après plusieurs analyses et examens, il s’est avéré que j’avais « seulement » une pneumonie. Je vais déjà bien mieux et j’ai été capable de manger un grand bol de glace à la pistache. Il était hors de question de laisser mon chéri seul. »

Le beau tatoué Américain Clark Davis-Fitt, qui est devenu un ami depuis leur duo aux USA pour CockyBoys…

… n’était pas rassuré. Une pneumonie, c’est grave comme le rappellent également des fans. Mais Chris insiste : après être resté 10 heures à l’hôpital, il va vraiment mieux car « rien ne vaut son lit pour se remettre. » En plus, son chéri est aux petits soins pour lui.

Notons que depuis le déconfinement, le beau mâle n’est pas au meilleur de sa forme. Le mois dernier, on lui avait diagnostiqué « une déchirure distale stade 1 du muscle droit de l’abdomen gauche. »

Adieu le sport 😭

Nan je rigole!! Mon corps j'en fais ce que je veux, c'est mon soumis à moi 😈

C'est pas une déchirure qui va me stopper 💪 pic.twitter.com/lO3qFSxgho — Chris Loan (@Chris_LoanXXX) June 13, 2020

Au moins peut-il compter sur son amoureux… dont on n’a toujours pas vu le visage. À la différence de ce qu’il a pu faire, Chris ne communique pas sur l’identité de son mec. OK. On respecte. Mais on aimerait quand même bien savoir un jour qui il est ! 😉

On saura attendre. Ce qui compte aujourd’hui, c’est qu’il retrouve la santé. Au plus vite !…