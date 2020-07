Manosphère : Logan McCree choqué par le meurtre du vice-président de la « National Coalition for Men »

« Des nouvelles très tristes et choquantes. L’activiste des droits des hommes et avocat Marc Angelucci a été assassiné. Mes pensées vont à ses amis et à ses proches. » Militant de la manosphère dont l’engagement a fait l’objet il y a trois mois d’un reportage sur la BBC (voir ici), l’ex porn star gay Logan McCree est attristée et choquée. Un des pionniers des « Men’s Rights », le vice-président de la National Coalition for Men, a été tué par balle samedi dernier, devant son domicile à Crestline, en Californie. Au moment où s’écrivent ces lignes, l’enquête suit son cours et l’on n’en sait pas plus.

This is horrifying news. Marc Angelucci, the attourney who won the Selective Service case, has been killed in his own… Male Lives Matter on Sunday, July 12, 2020

Ce drame ainsi que la compassion de McCree remet un coup de projecteur sur une vision du monde alternative. « Droits des hommes », « Men’s Rights », « Manosphère »… plusieurs expressions pour designer un mouvement qui considère que les hommes sont les victimes d’un féminisme omnipotent soutenu par la gauche. Le compte Twitter de l’ex-porn star est très représentatif des sujets mis en avant : pères qui se suicident ou deviennent SDF après avoir été privés de la garde de leurs enfants suite à un divorce, hommes battus pas leur femme, garçons humiliés ou tués par des mères toxiques, etc. Cette activisme coexiste avec les théories conspirationnistes, l’idéologie libertarienne et d’extrême droite. Ce que tweete et retweete McCree est édifiant. Aux curieux de vérifier par eux-mêmes.

Faut-il s’en étonner ? l’ex-porn star germanique qui vit en écosse adore Trump. Son chien se doit aussi de porter la fameuse casquette ! 🙁

– Photos : Twitter

L’homme est une énigme. On ne comprend pas son activisme ni tout ce qui tourne autour. Il a quand même vécu ado un drame que minore outrageusement la manosphère : la violence faite aux femmes par les hommes. Sa mère a en effet été abattue par son beau-père.