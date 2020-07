Alam Wernik : « Je suis célibataire… Très célibataire, les gars. »

Alors que l’épidémie de COVID-19 continue d’impacter durement les USA et que son industrie du X gay est au ralenti, NakedSword continue de diffuser gratuitement sur son site des directs de porn stars. Samedi dernier, c’était au tour du power bottom Alam Wernik de s’exhiber tout en répondant aux questions de fans. L’occasion d’avoir enfin la réponse sur sa situation amoureuse. Extraits :

Photos : Five Brothers / NakedSword

Ses origines ? « Je suis brésilien (Rio de Janeiro), et j’ai vécu en Argentine (Buenos Ares)… Je parle espagnol, portugais et anglais… C’est bizarre parce que je suis brésilien et aussi argentin. Je parle toujours espagnol, j’ai un accent quand je parle portugais. »

Sera-t-il un jour actif ? « Je suis passif, j’adore ça… J’essaierai d’être actif. Peut-être bientôt. »

S’est-il déjà fait double-pénétrer ? « Oui, je l’ai fait… Plus de quatre fois. La meilleure sensation qui soit. »

La plus grosse bite qu’il s’est jamais prise ? « C’était un gars qui venait d’Australie… C’était une très grosse bite. Je me suis dis : ‘ Je ne peux pas me la prendre ! ’ Mais bien sûr que si. Ce n’était pas un acteur porno. C’était juste un gars comme ça… Nous avions parlé sur Instagram pendant un long moment, et quand il est arrivé à New York, nous avons baisé. J’étais sous le choc. Mais je me suis dit : ‘ Ok, je me dois de prendre cette bite ! ’ »

Porn star préférée ? « J’ai tellement d’amis, donc tous… nous sommes fous. Nous nous aimons. »

Célibataire ? « Je suis célibataire… Très célibataire, les gars. »

Pourtant nous avions cru, espéré, fantasmé qu’Alam et Arad Winwin c’était du sérieux (lire ici et là). Eh bien non! L’Iranien – qu’il ne cite même plus parmi ses porn stars préférées – ne serait qu’un ami parmi tant d’autres dans le milieu du porno…

Photos : NakedSword et Hot House