C’est nouveau : « Dirty Minds », pour un public averti qui sait ce qu’il veut.

Nous saluons la sortie de cette nouvelle revue dédiée à l’exploration des sexualités gay extrêmes : Hard, BDSM, Trash, Real Fetish et Borderline, mais aussi à l’analyse et à la réflexion au travers de dossiers, de témoignages des lecteurs et d’experts.

Une grande bouffée d’air dans ce monde de plus en plus policé et politiquement correct, créé par l’équipe directoriale de Agenda Q (donc on peut leur faire confiance ), ce magazine luxueux emmènera ses lecteurs au plus profond des fantasmes et des Fetishs divers, le tout sans limite ni censure. Car, oui, c’est à déconseiller aux âmes sensibles, d’où le titre du premier opus : « Fuck off, Princess ! »

« Nous ne jouerons ni les opportunistes, ni à touche pipi ; si vous cherchez des menteurs, il y a plein de magazines sur papier glacé, ce n’est pas notre sujet. Dirty Minds n’est pas une machine à laver, mais une machine à salir les corps et les esprits. Avec fierté. Sans stigmatisation. Sans préjugés. Le décor et la ligne éditoriale sont ainsi plantés. »

Au sommaire :

Le vomi (édito)

SpaSM : Je ne suis qu’une larve

Deviant : Vulgar

Trash : Mud Men

Substitution : Mécanophilie

Element : Prolapse

Portfolio : Pig-Prod

Sperm bank : Jerricanes

Porn : Domi-addict

Psyko : Entre Hard et Fetish

Exutoire : Réflexions hasardeuses sur la condition gay

L’objet est beau, fort et risque de vite devenir collector : avis !

Titre : Fuck-off Princess !

160 pages

Bilingue Français-Anglais

19 € (hors frais d’expédition)

Disponible chez : Rob Paris – Iem Paris – Rex (Paris) – Les Mots à la bouche (Paris) – Point G (Nice) – Le Code Nice – Mister B Berlin –

www.pig-prod.eu – www.dirtyminds.eu