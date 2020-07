Dustin Gold : Un pétage de plomb à fragmentation médiatique !

Qu’est-ce qui relie un ancien modèle de HelixStudios, un éboueur en plein travail, un candidat à l’élection municipale de New-York, un talentueux chorégraphe français installé aux USA et un conférencier LGBTQ ? La viralité d’une vidéo postée le 19 juillet ! On y voit un automobiliste blanc new-yorkais qui traite de « connard » et de « putain de nègre » (sic !) quelqu’un devant lui (un éboueur noir, on l’apprendra par la suite). Se rendant compte qu’il est filmé par un passant, l’automobiliste le prend très mal…

TRADUCTION

L’automobiliste : « Hé toi, connard, tu seras intelligent de dégager de la rue. Putain de nègre !… Quoi, vous me filmez ? »

Le passant : « Ouais. »

L’automobiliste : « Pourquoi ? »

Le passant : « Parce que t’es un connard. »

L’automobiliste : « Je suis un connard ? Chérie, regarde toi bien dans le miroir. La seule personne qui est un connard, c’est toi qui me filme. »

Le passant : « Eh bien ! Quelle férocité !!! »

L’automobiliste : « Je sais et je t’en remercie. Toi aussi t’es gay ? »

Le passant : « Non. »

L’automobiliste : « Non ? Eh bien, on dirait le contraire. »

Lorsque l’automobiliste demande au passant ce qu’il compte faire de la vidéo, ce dernier lui répond qu’il va la télécharger sur Internet. L’automobiliste rit de sa réponse avant de dire : « Très bien. Je vais avoir des fans, chérie. » Quelques instants plus tard, il sort de son véhicule, attaque le passant, se saisit de son Smartphone et le jette sur le trottoir.

OUTING

Tollé général ! Et parmi ceux qui veulent connaître l’identité du raciste, il y a Anthony Beckford. Cofondateur de l’unité BlackLivesMatter à Brooklyn, il est un des candidats à l’élection municipale de New York qui aura lieu en novembre prochain. Il obtient son nom et plus. Le 21 juillet, il tweete : « Le nom du conducteur est Justin O’Brian qui se fait appeler en tant que porn star Dustin Gold. »

LYNCHAGE MÉDIATIQUE

Sous pression, Justin O’Brian a désactivé son compte Facebook. Mais auparavant, TheGailyGrind a eu le temps de faire des captures d’écran. Le 16 juillet, il apparaissait comme conférencier LGBTQ. Il avait pour audience des enfants avec leurs parents. L’événement était présenté ainsi : « CAMP D’ÉTÉ MARLSON 4 BACKYARD : Le THÈME de notre camp est SOIS GENTIL(LE). Aujourd’hui, nous accueillons un invité TRÈS spécial, Joe O’Brien, qui a parlé de GRANDIR GAY : Défis & Acceptation… et de l’importance de la gentillesse. Joe a fait un discours très puissant et sincère en soulignant l’importance d’ÊTRE GENTIL(LE) et d’ACCEPTER TOUTES les personnes… » Ouais ! exemple parfait du « Faite ce que je dis, pas ce que je fais » !!! C’est désespérant…

DÉSOLIDARISATION

Si Justin O’Brian/Dustin Gold n’avait plus tourné dans des pornos depuis au moins cinq ans, il était toujours présent dans la liste des modèles Helix. C’est désormais fini.

Le label US a posté le 21 juillet ce tweet : « Dustin Gold a été viré. Il n’avait plus travaillé pour nous depuis 2014 et nous ne l’utiliserons pas dans le futur. ». Puis celui-ci : « … Nous ne promouvons ni ne tolérons le racisme d’aucune sorte de la part d’employés passés, présents ou futurs. Dustin Gold a officiellement été retiré de notre liste sans aucune possibilité de tournage à l’avenir. »

Le 22 juillet, le passager à ses côtés poste sur Instagram ce message : « Bonjour, je m’appelle François Perron. Je me trouve au milieu d’une situation qui s’aggrave et qui menace ma carrière et ma sécurité. J’ai reçu sur mon Instagram personnel, sur l’Instagram professionnel de mon site Web ainsi que sur ma ligne fixe des commentaires incendiaires destinés à me faire du mal. Je n’ai jamais connu une telle colère et une telle violence à mon égard. Le vendredi 17 juillet, l’altercation entre le conducteur et un employé de la ville a été filmée pendant environ une minute et plus. Mais il n’y a pas toute l’histoire. J’étais sur le siège du passager. Le conducteur a utilisé le mot N**** et a cassé le téléphone du passant qui le filmait. Je n’avais aucune idée qu’il était si raciste et je lui ai demandé à plusieurs reprises d’arrêter. Mais il était hors de contrôle. Je ne l’avais jamais vu se comporter comme ça, peut-être parce que chez moi, il agit différemment car mes amis sont majoritairement afro-américains, sud-asiatiques, asiatiques, caribéens. Je ne suis pas d’accord avec ce qui s’est passé et il n’est plus le bienvenu chez moi car le racisme n’a pas sa place dans ma vie. Je suis insulté , les gens menacent ma carrière et ma sécurité, je me fais traiter de toute sortes de noms, d’être moi-même un raciste pour avoir été assis à ses côtés sans prétendument rien faire. J’ai grandi dans une maison où la haine ne fait pas partie de notre vie, j’ai été victime de discrimination en raison de mon orientation sexuelle et j’ai entendu ma mère se faire appeler N*******, un mot que je n’ai jamais utilisé et que je n’utiliserai jamais. »

La page Wikipedia anglophone de François Perron le présente ainsi : « Un danseur de ballet, chorégraphe et professeur français, qui travaille et réside désormais aux États-Unis. Perron, est diplômé de l’Ecole de Ballet de l’Opéra de Paris où il a étudié sous la direction de Claude Bessy. En 2011, Perron fonde l’Académie Française de Ballet, basée à New York. » Son Instagram témoigne d’une carrière plus riche. Une photo le montre ainsi avec Annie Cordy dans la comédie musicale Nini La chance. C’était au milieu des années 1970. François Perron avait 18 ans…

TOLÉRANCE ZÉRO

Si certains invoquent la « cancel culture » pour dire que ça va trop loin dans le lynchage médiatique de Justin O’Brian/Dustin Gold, presque tous les commentateurs fustigent le racisme qui est le vrai et le seul problème dans l’affaire. Il ne faut plus rien laisser passer ! Tolérance zéro !!!