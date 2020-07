En profondeur, toujours, cette semaine sur PinkX ! (27 juillet – 2 août)

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre.

Lundi 27 juillet à minuit : Just Being Me (CockyBoys)

Quatre duos avec ou sans capote où chaque acteur exprime son besoin d’être qui il est, un gay fier d’être lui-même, qui refuse de se mentir à soi-même, ni aux autres.

Le pinkplus : Approche personnelle et intimiste assez rare dans le porno qui renforce la sensualité des ébats. Notons toutefois qu’on sait ce que ça a couté à Ben Masters d’« être juste lui ». Son racisme révélé via une vidéo qu’il a postée sur Twitter l’a fait virer de CockyBoys !

Lors d’une escapade à Fire Island, Levi Karter emmène Ben Masters dans l’un de ses endroits préférés, une zone boisée. C’est là que Ben prend l’initiative de baiser Levi…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Ty Mitchell raconte son parcours, révélant au passage qu’il est la drag-queen Kelsey Dagger! Après une soirée en tant que Kelsey, Ty rejoint Taylor Reign pour une nuit de plaisir sensuel entre hommes décomplexés !

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Vrai couple dans la vie, Alex Mecum et Carter Dane nous invitent dans leur chambre à coucher…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Mateo Vice et Clark Davis révèlent avoir des complexes physiques avant de se découvrir avec joie en mode flip-flop…

– Photos : Just Being Me / CockyBoys

Mardi 28 juillet à minuit : Private Show (Falcon Studios)

Nos mecs aiment s’exhiber sur les réseaux webcam et quand le solo se transforme en duo, la baise commence. Cinq duos dont l’un consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Traitement de l’image, modèles, positions… Tout est nickel. Une seule ombre au tableau : Dave Slick, alors tout nouveau exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword, est décédé des suites d’une overdose. Dernier des trois films tournés pour Falcon, Private Show était sorti après sa mort.

En short mettant son fessier en avant, Skyy Knox surprend Remy Cruze en train de se branler devant son téléphone dans la salle de bain…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Danny Montero rentre à la maison avec Max Adonis sachant très bien que Max vit dans une maison truffée de cam…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Jackson Reed est dans la cuisine, il a faim, il attrape une banane mais Roman arrive et lui proposera un autre fruit bien plus goûteux…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Max Adonis se branle devant sa caméra, nous montre son cul, et Mason vient l’aider à stabiliser son smartphone pour un plan suce !

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Woody Fox nous fait mieux connaître Dave Slick qui a été élu meilleur model cam aux XBIZ Awards 2017…

– Photos : Private Show / Falcon Studios

Mercredi 29 juillet à minuit : Three Wishes (Raging Stallion Studios)

Si un djinn vous offrait la possibilité d’exaucer trois vœux, que demanderiez-vous ? L’amour ? Le succès ? La santé ? Et si vos vœux se réalisaient, n’y aurait-il que des conséquences positives ? Une partouze et quatre duos, dont l’un consiste en des anulingus et fellations.

Le pinkplus : Un casting multiethnique des plus bandants avec pour tête d’affiche, Tegan Zayne, également co-scénariste de ce conte pornographique. Sorti en 2018, Three Wishes fit forte impression, se retrouvant nommé en 2019 dans plusieurs catégories aux GayVN Awards et aux Grabbys.

SDF, Tegan Zayne se sent piégé dans une vie de merde et il souhaite que ça change enfin. Lorsqu’il rencontre Seth Santoro et que celui-ci lui propose de transformer sa vie grâce à un rituel magique, Tegan se dit : « Pourquoi pas ? ». Il n’a effectivement plus rien à perdre. Le rituel est du reste très plaisant car il ne se limite pas à boire une potion ni à psalmodier des incantations…

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

Tegan quitte Seth qui apparaît comme mort. Désemparé, Il fuit las Vegas, se retrouve seul et perdu dans le désert quand lui apparaît un homme magnifique, Jason Vario. Celui-ci le ramène dans sa luxueuse maison. Reconnaissant et affamé de queue, Tegan pompe à fond son sauveur qui lui assure de sa protection s’il promet de lui être fidèle à 100 %. Tegan promet…

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

Tegan Zayne et son meilleurs pote Beaux Banks sonnent à la porte d’une agence de mannequins que Dolf Dietrich. Ils ont tous les deux le désir de quitter la rue et d’améliorer leur vie. Tegan signe d’office un contrat sans réaliser que Beaux devient en échange l’esclave sexuel de Dolf…

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

Tegan Zayne se sent désespérément seul dans la belle et grande maison vide de Jason Vario. Il décide d’aller dans un sex club et se retrouve très vite en bonne compagnie : Teddy Torres, Woody Fox et Riley Mitchel !…

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

De retour chez Jason Vario, Tegan le découvre en train de baiser celui qu’il croyait mort, Seth Santoro. Il mate. Ce n’est qu’une fois que les deux autres auront éjaculé qu’il remarqueront la présence de Tegan. Celui-ci ne s’est pas bien conduit. Il a rompu sa promesse d’être fidèle et il espionne. Ce ne sera pas sans conséquence…

– Photos : Three Wishes / Raging Stallion Studios

Jeudi 30 juillet à minuit : Bandidos 6 (Bolatino)

Des Latinos à grosse bite ciblent leurs proies, d’autres Latinos à la croupe endurante ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : L’anonymat de ces Latinos accentue le côté voyeur des scènes toutes déchirantes !

De jeunes Latinos se font beaucoup de bien…

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Les bads boys ont aussi besoin d’embrasser, de caresser et de jouir entre mecs !

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Un beau gosse tatoué apprécie les gros calibres, que ce soit un gode ou une grosse bite noire anonyme !

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Racailles lovers…

– Photos : Bandidos 6 / Bolatino

Vendredi 31 juillet à minuit : Lascars de Téci #06 (Citébeur)

Cinq scènes brute de sexe avec des lascars outillés pour faire chiennement gémir des culs soumis et endurants ! Cinq duos avec capotes.

Le pinkplus : Un super bon casting ! Des scènes de baises top ! Notons que Citébeur offre de plus en plus à voir des actifs rebeus assumé gays, et de moins en moins des actifs « hétéros ».

Belle gueule, svelte, beaucoup d’assurance, une virilité naturelle, Etalon est un jeune et beau lascar qui rend accro à sa queue tous les petits passifs. C’est aussi le genre de gars qui te met en confiance et te donne envie de te donner. C’est enfin un mâle élégant qui garde bien ses chemises du bureau pour aller pécho. Il lui a pas fallu plus de 5 minutes pour convaincre le minet soumis Chris Lesca de venir chez lui. Il va pas regretter d’être venu…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Roman Tik a une gueule de prince charmant, imberbe et musclé sec c’est un pur BG céfran. Mais quand les gars le suivent pour aller dans un coin isolé de leur cité, ils savent qu’ils ne deviendront jamais des princesses de conte de fées. Car une fois qu’il a la trique, Roman Tik attend seulement de toi que tu te mettes à genoux non pas pour le demander en mariage mais pour baver sur sa longue bite totalement dure et pleine de jus. OKLM comprend bien les règles du jeu : tu la fermes, tu suces et tu te laisses faire pour t’occuper du boss au mieux !…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Les deux rebeus gays Tahar et Cashteub se connaissent déjà, ils ont déjà niqué ensemble et cela s’est bien passé. Pourquoi alors ne pas refaire l’affaire ? Cette fois-ci ils se rencardent chez Cashteub et se tapent un bon délire entre cousins. Tahar, le beur gay marocain, baise avec la sensualité et force son bel amant Algérien !

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Après avoir sucé un max de grosses bites d’arabes et de blacks dans les caves de sa cité, Roman Tik avait besoin d’un peu de tendresse et d’amour. Au fond de lui c’est un gars romantique qui aime rouler des pelles et faire des bisoux ! Bogoss comme il est, il n’a pas eu de problèmes pour choper un lascar de cité sur son chat préféré. Pour une fois c’est pas un beur gay qu’il trouve, mais un jeune céfran. Il s’agit de Lems, un gars radieux et souriant, belle tête, sage et discret. Lems entretient avec zèle et classe son look BCBG. Le gars est actif / passif et réglo…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Plan love entre Samy Lakhdar, le jeune beur gay à la teub XXL, et Mathieu Ferhati, l’actif TBM qui joue dans pas mal de pornos gays made in France. Quand il a vu la grosse bite arabe de son pote rebeu, Mathieu s’est mis direct à genoux devant le jeune lascar de téci. Il lui taille une pipe monumentale et fait gémir de plaisir le jeune rebeu. Après avoir bien bouffé de la bite, Mathieu se jette sur le trou du rebeu, décidé de bien préparer la rondelle de son pote à la sodo puissante qui va suivre. Le jeune algérien se laisse faire…

– Photos : Lascars de Téci #06 / Citébeur

Samedi 1er août à minuit : Le perdant donne son cul (FrenchTwinks)

Un titre qui ne dit pas tout, car à qui perd gagne aussi ! Deux duos et une partouze avec capote.

Le pinkplus : Justin Leroy est très mignon. Ethan Duval est très expressif, très ouvert !

Le petit Jules Laroche mesure sa force avec notre athlète Chris Loan lors d’un bras de fer. Le match est déséquilibré et l’enjeu est important puisque le perdant promet de donner son cul au gagnant !

– Photos : Le perdant donne son cul / FrenchTwinks

Justin Leroy offre un petit massage au jeune Ethan Duval pour lui souhaiter la bienvenue !

– Photos : Le perdant donne son cul / FrenchTwinks

Ethan Duval, Doryann Marguet, Lucas Bouvier, Alexis Tivoli et Enzo Lemercier partouzent pour fêter la nouvelle année. Ethan s’y fera gang-banguer !

– Photos : Le perdant donne son cul / FrenchTwinks

Dimanche 2 août à minuit : Service Me (Falcon Studios)

Parfois, nous avons besoin d’un homme pour nous aider à monter une étagère, réparer le lave-vaisselle ou encore installer un nouvel écran TV géant. Et si cet homme est canon et très porté cul, nous l’utiliserons pour satisfaire nos pulsions ! Six duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Un porno parfaitement réalisé qui héroïse tous ceux qui sont plus manuels que littéraires !!!

Employé par une société offrant tous les services de montage, Alex Mecum est appelé à l’aide par Brett Dyland qui n’arrive pas à assembler le meuble en kit qu’il vient de recevoir. Et comme Alex sait aussi bien monter les meubles et les culs, Brett est un homme heureux !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Casey Jack a appelé un réparateur, JJ Knight, pour mettre fin à la panne de son lave-vaisselle. Quand JJ découvre que le problème vient d’un gode qui bouchait la tuyauterie, la relation entre les deux hommes change. Et Casey à la joie de ressentir l’énorme sexe de JJ !…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Livreur d’un colis, Tyler Roberts sonne à la porte de Johnny V. Trempé à cause de la pluie, Tyler se voit proposer d’entrer pour se sécher. Quand Johnny voit la très grosse queue de Tyler, il ne manque de cambrer son cul musclé pour l’appâter…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Pierce Paris fait une séance de bronzage, mais chaleur et lumière existent sa queue. Quand il demande à Brett Dyland de lui mettre de la crème dans le dos, les mains glissent sur l’appétissante entre-jambe et les bouches s’activent !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Le viril Sean Maygers nettoie la piscine quand il se voit d’abord offrir un verre puis une partie de jambes en l’air par Skyy Knox !

– Photos : Service Me / Falcon Studios

Wesley Woods a besoin d’aide pour l’installation d’une nouvelle télévision surdimensionnée, comme la bite de l’installateur Pierce Paris…

– Photos : Service Me / Falcon Studios

