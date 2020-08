Pour que ça passe, beaucoup de gel toute cette semaine sur PinkX !

Tout cet été, jusqu’à la rentrée de septembre, PinkX rediffuse le meilleur de son programme.

Lundi 3 août à minuit : Dirty Buddies 2 (Ayor Studios)

Les lascars tchèques sont de retour, toujours aussi bien montés, pour chevaucher de jeunes culs en manque de sensations fortes, voire d’amour ! Quatre scènes sans capote pour six duos, deux se limitant à des fellations.

Le pinkplus : Un porno qui, par sa construction, reflète au mieux l’énergie de la jeunesse et son imprévisibilité. Deux des scènes en comprennent en fait deux chacune, le héros du film, Jamie Owens, trouvant toujours une solution de rechange à une déception amoureuse. Sous-titrage en français.

Tyler Esterbrook a un rendez-vous avec Jayden Harvey. Ils sont si chauds qu’ils ont envie l’un de l‘autre tout de suite. Mais ils ne peuvent quand même pas baiser là, maintenant, en pleine rue. Alors où ? Pourquoi pas dans le foyer où loge Tyler ? Et les deux potes y vont en espérant que personne n’interrompra leurs ébats…

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Pauvre Kieran Tooby. Le blondinet de 19 ans veut se branler en toute discrétion, comme n’importe qui, mais il ne le peut pas à cause des trois mecs qui sont avec lui dans la chambre qu’il partage au foyer. Heureusement, il connaît Curtis Fitch, un jeune homme sexy aux cheveux noirs qui a sa propre chambre pour passer la nuit. Et Curtis est très heureux d’aider Kieran en baisant son cul délicieusement serré !…

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Jamie Owens a un coup de cœur pour Ashton Hansen mais celui-ci ne le voit que comme un bouche à jouir. À peine s’est-il d’ailleurs vidé qu’il se tire. Sniff ! Jamie aurait tant voulu baiser ! Heureusement survient le sexy Bastian May. Jamie va bien le sodomiser !

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Jamie Owens est un cœur tendre qui croit qu’avoir une relation sexuelle avec un mec crée un lien fait pour durer. En sera-t-il de même avec Curtis Fitch. Mais là encore, plus de nouvelle après des pipes. Il a attendu en vain dans une station de tramway que Curtis vienne le chercher. Le destin réserve toutefois à Jamie une belle surprise en la personne de Tyler Esterbrook. Les deux garçons discutent dans la station de tram et ne voulant pas laisser Jamie seul, Tyler l’invite à passer la nuit ensemble dans son lit, au foyer. Le début d’une solide complicité ? Voire d’une histoire d’amour ?

– Photos : Dirty Buddies 2 – Ayor Studios

Mardi 4 août à minuit : Les Secrets de l’internat part 1 (FrenchTwinks)

Les secrets d’un internat d’étudiants qui apprennent très vite, par tous les trous ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Excellent ! La mise en scène, le soin des décors, les modèles et leurs performances, tout est réuni pour nous faire fantasmer. Doryann Marguet en proviseur autoritaire et vicelard est un must. Quand à Ethan Duval, il pousse de tels gémissements de plaisir/douleur qu’il pourrait aisément doubler les meilleurs actrices X !

Justin Leroy est accueilli par Doryann Marguet, le principal de l’établissement, qui lui fait visiter sa chambre. Le règlement de l’internat est strict et M. Marguet fait du zèle pour imposer son autorité…

– Photos : Les Secrets de l’internat part 1 / FrenchTwinks

Ethan Duval partage sa chambre d’internat avec Enzo Lemercier, le cancre de service. Les deux garçons dorment paisiblement lorsque la sonnerie du réveil sort Ethan de son sommeil. Enzo n’a aucune envie de sortir de son lit et encore moins pour un contrôle en mathématiques. Prêt pour la baise ? ça oui !

– Photos : Les Secrets de l’internat part 1 / FrenchTwinks

Lucas Bouvier est convoqué dans le bureau du principal car il aurait proféré des insultes homophobes à un professeur. Bien entendu pour M. Marguet il est hors de question de tolérer ce genre de comportement…

– Photos : Les Secrets de l’internat part 1 / FrenchTwinks

Paul Delay partage sa chambre d’internat avec Clark Lewis, un jeune correspondant anglais. C’est l’heure de se coucher, mais impossible pour Paul de trouver le sommeil. Après avoir vérifié que son camarade est bien endormi, il se branle, se doigte et se gode.Totalement absorbé par son activité, il ne remarque pas que le beau British s’est réveillé et qu’il se masturbe en le matant…

– Photos : Les Secrets de l’internat part 1 / FrenchTwinks

Mercredi 5 août à minuit : Submit and Play Vol. 1 (MenAtPlay)

Le costume-cravate symbolise le pouvoir, l’argent, le statut social et le succès. Des attributs à fort pouvoir d’attraction sexuelle. Quand en plus il est porté par de très beaux mâles – le plus souvent barbus -, il est impossible de résister ! Un trio et quatre duos avec capote.

Pinkplus : Comment supporter de ne s’habiller qu’en survêt ou en blue-jean après un tel film ?! MenAtPlay est véritablement un label des plus fantasmatiques !

Un mafieux portant un costume taillé sur mesure est des plus sexe ! Il réunit l’élégance, l’argent et le pouvoir de vie et de mort. Baiser avec un tel homme, c’est connaître le frisson sublime du danger. Hector de Silva est un mafieux de la plus magnifique espèce. Il fait de Lukas Daken sa chose. Kidnappé, attaché à une chaise, baisé, Lukas jouira de lui appartenir.

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Lors de l’ouverture d’une nouvelle salle de gym, le barbu et poilu Paco est l’un des premiers à obtenir une visite guidée du propriétaire, Antonio Miracle, beau barbu également. Équipée en matériels de muscu performants, cette salle vaut le coup. Toutefois Paco décide d’explorer par lui-même l’établissement et il découvre au sous-sol un donjon. Cela pourrait nuire à la réputation du lieu. Antonio supplie Paco de n’en rien dire. Celui-ci accepte à une seule condition : qu’Antonio le baise dans le donjon ! OK…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Crâne rasé et barbe fournie, Max Duro entre dans un club et trouve une lettre lui demandant de se bander les yeux. Il obéit et bientôt il est rejoint par Jonas Jackson prêt à se goinfrer de sa bite épaisse…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Business, deadlines, jetlags… Les exigences de la vie moderne peuvent être un frein à la baise. Heureusement, il y est toujours temps de se vider les couilles dans un sex-club. Robbie Rojo et Cristian Sam vont laisser libre cours à leurs pulsions primaires…

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Vrai couple dans la vie, Mick Stallone et Manuel Skye aiment faire joujou avec un troisième. En l’espèce Logan Moore. Les yeux bandés, ce dernier est vite pris en sandwich !

– Photos : Submit and Play Vol. 1 / MenAtPlay

Jeudi 6 août à minuit : US Road Dick (FrenchTwinks)

Nos FrenchTwinks sont aux USA sur la route 66. Ils croisent de bons petits coups du coin. Et leur arrivée à Las Vegas, la ville du sexe, va donner lieu à des orgies. Un plan à sept, un trio et un duo avec capote.

Le pinkplus : La réalisation, les modèles, leurs jeux d’acteurs ainsi que leurs performances sexuelles, tout est excellent.

À bord d’une Jeep rouge, Paul Delay, Enzo Lemercier, Chris Loan et Doryann Marguet démarrent leur Road Trip américain sur la mythique Route 66. Mais lorsque Chris décide de tester les performances du 4×4 dans les dunes, le périple tourne au cauchemar. Les garçons se retrouvent perdus au milieu du désert californien, sans aucun réseau et loin de toute civilisation. Mais alors que la nuit commence à tomber, ils aperçoivent une maison et s’y rende en espérant trouver de l’aide. Ils y trouvent effectivement Luke Allen, un jeune Américain qui les prendra toutefois au début pour des malfaiteurs. Mais Enzo saura le convaincre de leurs bonnes intentions à coups de bite.

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après leur rencontre providentielle avec Luke Allen, Doryann, Paul, Chris et Enzo reprennent la route et arrivent à Las Vegas. Ils ont bien l’intention de profiter au maximum des opportunités qu’offre la ville du sexe. Après une virée alcoolisée dans des casinos, ils rentrent à l’hôtel. Les amoureux Doryann et Paul d’abord, qui s’embrassent sur le canapé. Puis Chris et Enzo qui ont décidé d’inviter trois Américains pour boire un dernier verre et plus. C’est ainsi que Justin Stone, Chris Summers et Alex Killborn se retrouvent à partouzer avec nos Français !

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks

Après une nuit de folie et de débauche à Las Vegas, Paul se réveille aux côtés d’Enzo, mais son chéri Doryann n’est pas dans la chambre. Paul se demande bien où son amoureux a pu disparaître sans son téléphone ni son porte-monnaie. Chris et Enzo font le tour de la ville pour essayer de trouver Doryann, sans succès. Paul se remémore les événements de la veille et revoit Doryann entrain de baiser Chris Summers avec une incroyable passion. Hum… Il débarque dans la chambre de Chris et découvre effectivement Doryann entrain de se faire sucer ! Une dispute éclate et Doryann, confus, tente de se justifier. Chris assiste gêné à la dispute. Doryann et Paul en arrivent à se promettre de ne plus jamais se mentir et de s’autoriser du sexe à plusieurs du moment qu’ils y participent ensemble. Un plan à trois torride qui va sceller les nouvelles règles de leur couple…

– Photos : US Road Dick / FrenchTwinks





Vendredi 7 août à minuit : A Night At The Entourage (Falcon Studios)

Falcon Studios vous emmène dans un bordel où s’ébattent neuf étalons bien membrés et bandants. Quatre duos avec capote et un duo qui consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Les jeux de miroir démultiplient les fantasmes !

Sean Maygers à fond dans le beau cul arrondi de Brett Dylan !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Tyler Roberts cible le mignon Gabriel Cross !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Pierce Paris met au bout de sa grosse queue Skyy Knox !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Le cul et la bite de Brett Dylan sont un délice. Ceux de Brent Corrigan aussi !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

JJ Knight emplit de son sexe surdimensionné le tendre Roman Todd…

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Samedi 8 août à minuit : Hole Rider (UKNakedMen)

Muscles, fourrure, testostérone et beaucoup de sperme au programme ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des étalons bien sexe ! Le velu et bien membré Donnie Marco devient l’un de nos tops préférés.



L’athlétique Zack Hood est très intéressé par le cul bien blanc et poilu de Jim Gannon…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

En pantalon treillis militaire, Donnie Marco croise la bouche de Dave London…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen



Le footeux Ethan Wilder rejoint Liam Butler. Ce qui se cache en dessous du short est très épais…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

Yah Jil et Iker Crown ! Ça démarre fort ! Rapidement on sait qui a le feu au cul…

– Photos : Hole Rider / UKNakedMen

Dimanche 9 août à minuit : Secret Cine-X (MenAtPlay)

Quand on est un cadre dynamique et que l’on doit absolument évacuer son stress, un seul endroit : un cinéma porno de Londres connu des seuls initiés! Des costumes sortent des bites colossales, des culs massifs et endurants ! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting de beaux mecs, des costumes super bien coupés et une ambiance hyper excitante ! Voir des mecs si classe se vautrer dans le stupre est hautement jouissif !

L’Espagnol Denis Vega s’aventure dans la nuit en sillonnant les rues de Londres pour retrouver l’un de ses lieux préférés : un cinéma porno secret. Dès qu’il entre, son sexe se raidit. L’atmosphère sordide, les visuels hardcore et les gémissements profonds, tout concourt à faire augmenter la testostérone dans sa queue. Quand le Sud-africain Ivan Gregory s’assied à côté de lui, Denis tend discrètement la main pour attraper son entrejambe et commencer à caresser sa grosse bite. Sans échanger un seul mot, les deux hommes se relaient ensuite pour se pomper et se sodomiser…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Ivan Gregory reste dans la salle. Il est encore chaud. Viktor Rom rode… Hum, le viril Vénézuélien va bien l’entreprendre en lui claquant au passage les fesses !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Sorti de son bureau, l’Espagnol Dani Robles est à la recherche d’une bonne queue. Il sait qu’il trouvera son bonheur au cinéma porno. Enzo Rimenez est l’heureux chanceux. Le Français a droit à lui limer la bouche et le cul !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

L’Espagnol Sunny Colucci est regardé avec convoitise par le viril Argentin Emir Boscatto. Impossible pour ce dernier de résister à l’appel de la queue !…

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Le blond Hongrois Darius Ferdynand affole nos hommes d’affaires. l’Argentin Flex commence a l’empaler sur sa queue quand s’ajoute l’Espagnol Antonio Miracle. Pas farouche, Darius se fait royalement prendre en sandwich !

– Photos : Secret Cine-X / MenAtPlay

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.