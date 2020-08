Célibataire en pleine pandémie, Dolf Dietrich pensent très fort à ses ex…

À cause de la pandémie de COVID-19 qui n’en finit pas, les célibataires paient plus que les autres le poids de la solitude : les plans cul se seraient même spectaculairement raréfiés selon une étude australienne réalisée en avril dernier. C’est pourtant à ce moment que les porn stars Dolf Dietrich et Hugh Hunter se sont séparées après quatre années d’union (lire ici). On ignore ce qui a motivé cette rupture. Mais Dolf avoue dans un tweet posté le 30 juillet qu’il se sent désormais très seul et que Hugh lui manque. Heureusement, ils sont restés amis et se parlent via FaceTime…

On est plus que tenté de penser que le besoin de rester en contact est d’autant plus fort qu’il est difficile de construire une nouvelle relation compte tenu du contexte. Pour ce qui est toutefois de Dolf Dietrich, la pandémie ne lui a pas interdit de faire des rencontres. Mais ça n’a pas fonctionné comme il l’a tweeté le 8 juin : « J’ai eu quelques fréquentations qui se sont soldées en désastre depuis que je suis célibataire. Ils pensent tous qu’ils peuvent gérer le fait de sortir avec une « star du porno”. Alors je tombe amoureux d’eux et j’ai le cœur brisé quand ça ne marche pas. Le dernier m’a dit : “Maintenant je comprends pourquoi les gars du porno ne sortent qu’avec d’autres gars du porno.” »

Et la porn star US de ressasser les joies qu’il a partagées avec Hugh mais aussi avec deux autres ex, dont la porn star Drew Sebastian. Ils s’étaient séparés en juin 2015.

Trop triste. Mais dans son malheur, au moins Dolf a-t-il au moins la chance d’être toujours amicalement en contact avec un de ses ex. Tous les célibataires n’ont pas cette chance…