Beaux Banks : Son contrat d’exclusivité avec NextDoorStudios, sa relation privilégiée avec Arad, BlackLivesMatter, sa pire scène, etc…

« NextDoorStudios est fier d’annoncer que le prolifique performer Beaux Banks est notre nouveau modèle exclusif ! Son professionnalisme, son enthousiasme et son sex-appeal imparable en ont fait un des modèles préférés des réalisateurs et des fans. »

Datée du mercredi 5 août, cette annonce du géant du X gay nord-américain a été suivi de ce tweet de la star métis : « Votre Nouveau Boy Next Door ! », puis de cette profession de foi : « Maintenant que je suis un exclusif de NextDoorStudios, avec qui aimeriez-vous me voir travailler ? Je m’en fiche si ce sont des passifs, des actifs, des Noirs, des Blancs ou des Verts. Je travaille avec tout le monde et je veux que mon travail en soit le témoignage. » À noter que le 4 août, Beaux Banks avait répondu aux questions que lui tweetaient des fans. L’occasion d’apprendre – en autres – que lui et Arad Winwin sont colocataires. Que colocataires ? 😉

Pourquoi es-tu devenu une porn star et quelles sont les étapes pour en devenir une ?

J’ai tourné ma première scène en 2016, lors de la fête de Thanksgiving. Mais cela n’a pas fait de moi une “porn star”. Devenir une porn star demande plus que tourner une scène de sexe. Cela prend du temps, de la présence, du travail, de l’innovation et un nombre incroyable de supporters et de fans.

Pourquoi le nom de Banks que portent déjà d’autres porn stars ?

J’avais contacté Boomer Banks, car j’aimais sa façon de gérer sa carrière et sa plateforme afin de solliciter des opportunités pour lui-même et pour les autres. Il ne ressemblait pas à la porn star clichée. Pour moi, il avait franchi un pas dans l’art et le mainstream.

La toute première scène de Beaux est justement un duo avec Boomer. C’était pour CockyBoys…

Penses-tu que n’importe qui peut faire du porno ou que cela nécessite un certain état d’esprit ?

Tout le monde peut le faire mais il y en a peu qui y parviennent.

Peux-tu donner des conseils pour qui voudrait faire du porno ?

Il faut être plus que physiquement prêt. Il faut l’être aussi mentalement et émotionnellement.

Te considères-tu comme une travailleur du sexe?

Bien sûr, mais ça ne me résume pas : je n’ai jamais été du genre à me limiter. J’ai accompli beaucoup de choses dans et hors de l’industrie du porno. La seule étiquette à laquelle j’adhère est celle de travailleur acharné.

Vas-tu un jour tourner une scène avec un bear ?

JE TRAVAILLE AVEC TOUT LE MONDE. Je n’ai jamais choisi de partenaire de scène. Je n’en ai jamais refusé un. Je pense qu’il est important que les performers apprennent qu’ils sont là pour faire un travail et non pour vivre leur vie sexuelle personnelle, leurs préférences et / ou leurs fantasmes… C’est un travail.

Quelle était la bite la plus grosse et la plus douloureuse que tu t’aies jamais prise ?

Le sexe ne devrait pas faire mal. Tous ceux avec qui j’ai été et qui avaient une grosse bite, savaient quoi en faire. Et puis il faut écouter son corps et ne pas se forcer. Prendre son temps, respirer, se détendre. Si ce n’est pas plaisant, ne pas avoir peur d’en parler.

Quelle a été ta pire scène ?

Avec Dolf Dietrich.

Les deux hommes ont tourné ensemble dans le film Three Wishes, une production Raging Station Studios. Pourquoi est-ce la pire scène que Beaux ait tournée ? Est-ce dû à Dolf, aux conditions de tournage ? On l’ignore.

Lorsque tu passes une journée vraiment merdique, que fais-tu pour te sentir mieux ?

D’abord et avant tout je chie. Pour bien commencer sa journée, rien de tel que de couler un bronze.

Qu’as-tu fait pour rester occupé pendant le confinement ?

J’ai bouffé.

Es-tu toujours colocataire avec Arad Winwin ? Et comment ça se passe lorsque des personnes très libres sexuellement comme vous deux sont colocataires ?

Bien sûr, nous sommes colocataires ! Mon passe-temps préféré est de l’embêter dès le réveil, et ce pendant toute la journée. Hahahah.

Étonnamment, Beaux et Arad n’ont jamais tourné ensemble dans une scène porno. Mannequins de la marque de sous-vêtements Andrew Christian, ils se sont plus d’une fois prêtés à des corps-à-corps sexy. Comme dans la pub Summer Heat…

As-tu constaté une réelle augmentation du soutien des studios à l’égalité raciale et à BlackLivesMatter ? Ou s’agit-il d’une mode passagère que certains utilisent pour sauver la face ?

Seul le temps le dira, mais je pense que certains studios sont sur la bonne voie et procèdent actuellement aux changements qu’on attendait depuis longtemps.

Le contrat d’exclusivité entre la porn star métis et NextDoorStudios est manifestement un élément qui s’ajoute à d’autres sur la « voie des changements attendus« . Flashback :

– Fin mai-début juin 2020 : NextDoorStudios sur le banc des accusés !

La mort dans des circonstances révoltantes de George Flyod le 25 mai 2020 a renforcé comme jamais le mouvement BlackLivesMatter aux USA. La tolérance zéro par rapport au racisme ne touche pas seulement la police. Toutes les institutions, administrations et industries sont prises à partie, porno gay compris (lire ici et là). Hugh Hunter, la porn star à qui on devait déjà la fin des catégories ethniques aux GayVN Awards et autres oscars du X gay, est très vite remonté au créneau pour s’en prendre notamment à NextDoorStudios. Ainsi le 5 juin a-t-il retweeté une critique devenue virale sur le racisme qu’exprimait la page d’ouverture de NextDoorStudios : il n’y avait que des modèles blancs.

Et la porn star d’affirmer au cours de la discussion que le label a créé un sous-site fetish appelé NextDoorEbony « afin de pouvoir techniquement dire qu’ils embauchent des modèles noirs. “Séparés mais égaux“, c’est du racisme.»

– Fin juin 2020 : Le propriétaire de NextDoorStudios ouvertement accusé d’être un « raciste » !

Avant de devenir un CockyBoy, Avery Jones avait précédement tourné pour NextDoorStudios. Le 26 juin il s’est fendu d’un tweet cinglant.

L’une de ses cibles n’est autre que le propriétaire du label. Extraits : « En décembre, alors que j’avais fini mon travail avec NextDoor, j’ai été invité à diner avec le propriétaire de la compagnie. Nous sommes allés au Cheesecake Factory et j’étais assis en face de lui. Avant de manger, il a commencé à me parler du quartier louche où il vivait et il a déclaré : “ Ouais, j’ai une belle voiture et quand j’ai vu une bande de noirs je l’ai vérouillée car je ne veux pas que ces nègres y entrent par infraction. ” Puis il a ri. Je me suis senti extrêmement mal à l’aise. Et je me suis alors souvenu de ce tweet devenu viral où tous leurs modèles étaient blancs. J’ai réalisé que la raison pour laquelle les Noirs n’étaient pas castés, c’est parce que le propriétaire est un raciste. Les personnes chargés du casting le savent. Les réalisateurs aussi… »

Début juillet 2020 : Retraite de Sephan Sirard, le fondateur de NextDoorStudios

À la tête de NextDoorStudios depuis 2004, Sephan Sirard part avec les honneurs officiels des blogs spécialisés dans industrie du porno. Aucun ne fait le lien avec les accusations d’Avery Jones ni avec l’image devenue de plus en plus problématique de NextDoor sous l’égide de Sirard…

Mi-juillet 2020 : Fermeture de NextDoorEbony

Lancé en 2012, NextDoorEbony – qui mettait l’accent sur les porn star noires – était en stand-bye depuis quatre ans. Les critiques portant sur la ségrégation que cela sous-entend avait déjà fait ses effets. Mais le site a été définitivement fermé mi-juillet 2020, ses scènes s’intégrant au site principal.

Un représentant du studio a fait cette déclaration que rapporte XBIZ le 16 juillet :

« Dans le sillage de BlackLivesMatter, nous avons pris la décision de fermer le site et de reverser des revenus à divers organismes de bienfaisance, dont BlackLivesMatter, le Comité de défense des artistes interprètes adultes (APAC), le Third Wave Fund et la Brave Space Alliance. Ces organisations s’emploient à lutter contre le racisme, à fournir une représentation et à rendre autonomes ceux qui ont été marginalisés par leur race ou leur orientation sexuelle. Nous soutenons leurs efforts. En regardant vers l’avenir, NextDoor a reconnu la nécessité d’une meilleure inclusion dans notre processus de casting, et des mesures ont été prises pour garantir que notre contenu et nos talents refléteront mieux le monde dans lequel nous vivons. »