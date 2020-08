Le dominant n’est jamais tout à fait celui qu’on croit cette semaine sur PinkX !

Le meilleur de PinkX est à voir et à revoir jusqu’à la rentrée de septembre.

Lundi 10 août à minuit : Sexy Rich Gaysians (PeterFever)

Un jeune mec apprend que son amoureux est super riche ! Direction Las Vegas la ville du sexe et de la débauche !!! Quatre duos et une partouze avec capote.

Le pinkplus : Parodie porno gay de Crazy Rich Asians, le blockbuster US sorti en 2018 au casting presque essentiellement asiatique.

Étudiant obligé de faire des petits boulots mal rémunérés pour pouvoir payer ses cours, Justyn Lio (John Rene) reçois un SMS de son petit copain David Fun Chow (Alec Cruz). Ce dernier insiste pour que Justyn le retrouve le lendemain à Las Vegas. Il lui annoncera quelque chose de très important : il appartient à une famille richissime. Une de celles qui permet de baiser sans complexe sur un lit recouvert de billets de banque…

Cependant, un certain Darryl (Jessie Lee) se fait masser avec finitions par un super beau mec surnommé Bobo (Axel Kane). Alors que débutent leurs ébats, Darryl reçoit un SMS de son pote Justyn. Ce dernier est tout heureux de lui apprendre que son boyfriend David appartient à une famille de milliardaires. Il lui envoie en plus la photos de son chéri pour lui montrer combien il est mignon. Heureux pour son pote et en même temps jaloux, Darryl jubile quant il reconnaît dans le riche playboy le mec qui fait la couverture d’un magazine de cul !

Darryl (Jessie Lee) veut sa part du gâteau et il échafaude un plan pervers afin de l’obtenir ! Il donne ainsi l’ordre à Bobo (Axel Kane) de séduire David (Alec Cruz) pour se le mettre au bout de sa queue ! Mission accomplie !

Pendant ce temps, dans un baisodrome, Darryl (Jessie Lee) lime sur un sling Justyn (John Rene) qui se croit méconnaissable grâce au port d’un masque. Invité à se rendre sur place par un SMS, David (Alec Cruz) les surprend…

Ce qu’avait prévu Darryl (Jessie Lee) arrive : le couple veut partouzer avec lui et Bobo (Axel Kane)…

Mardi 11 août à minuit – Les Secrets de l’internat part 2 (FrenchTwinks)

Les secrets intimes d’étudiants qui apprennent très vite, par tous les trous ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : La mise en scène, le soin des décors, les modèles et leurs performances, tout est réuni pour nous faire fantasmer. Doryann Marguet est irrésistible en proviseur autoritaire et vicelard.

Le principal Marguet découvre un graffiti dans les toilettes de l’internat. L’inscription étant en anglais, il accuse Clark Lewis, le jeune British en échange scolaire, d’avoir commis l’impardonnable. L’élève à beau protester, le principal lui ordonne de nettoyer en lui assénant un coup de règle sur les fesses. Alors que Clark frotte le mur des toilettes, Paul Delay arrive et commence à pisser. Le jeune anglais observe avec fascination son camarade uriner. Puis il se rapproche soudainement et les deux étudiants s’embrassent, se caressent et se branlent quand survient le principal…

Après avoir chacun eu à faire au principal (dans Les Secrets de l’internat Part 1), Justin Leroy et Lucas Bouvier ont intérêt à se tenir à carreaux, mais ils ne vont pas rester sage bien longtemps. Les deux étudiants font leurs devoirs dans la chambre qu’ils partagent lorsque Lucas appelle Justin à l’aide pour résoudre un problème de physique. Bien sûr, la baise primera sur la science !

Paul Delay se rend dans la chambre de Justin Leroy en espérant y trouver son camarde Lucas Bouvier qui devait lui prêter un short pour le cours de sport. Justin se fait un plaisir de fouiller dans son armoire pour dépanner Paul, mais il incite surtout le minet à essayer le short pour être sûr que la taille lui convient. Paul, qui n’est pas pudique, se déshabille devant Justin et lui adresse un regard lourd de sous-entendus…

Dans les toilettes de l’internat, Justin Leroy se tient devant un urinoir, la bite à l’air lorsqu’Enzo Lemercier arrive pour satisfaire une envie pressante. Les deux garçons sont côte à côte et pendant qu’Enzo urine, Justin l’observe du coin de l’œil avec beaucoup d’envie…

Mercredi 12 août à minuit : Berkeley Sophomore Year (NakedSword)

Le campus universitaire de Berkeley est le théâtre de rencontres amicales et de rivalités politiques qui finissent systématiquement en baises. Le pinkplus : Quand mr pam assistée d’acteurs séduisants et crédibles rend compte d’une Amérique en ébullition depuis la victoire de Trump et l’affaire Weinstein, cela donne un porno gay particulièrement bandant et fascinant. Recruteur au sein de l’association des anciens élèves de Berkeley, Wesley Wood fait face à une belle surprise. Alors qu’il est dans la maison familiale de Timothy Drake, un jeune et très sérieux étudiant qu’il est en train d’auditionner, le frère de Timothy (Colton Grey) débarque, avec une grosse bosse déformant son slip. Il est aussitôt suivi de son amant (Brian Bonds) tout aussi sexe. Les deux commencent à manger une banane d’une façon suggestive. Wesley décide de poursuivre son entretien avec Timothy dans une chambre d’hôtel. Et là, ça dérape. Le cul lisse et vierge de Timothy est soumis à rude épreuve. Mais que ne ferait-on pas pour faire partie de l’élite étudiante de Berkeley !

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword La tension entre Républicains et Démocrates est montée de plusieurs crans suite à l’invitation faite à un polémiste de l’Alt-right (Théo Ford) de faire une conférence sur le campus. Face aux menaces, l’intervention a dû être supprimée. Mais Leo Forte, le président du club des Républicains, compte bien prendre la relève. Timarrie Baker, le président de l’association des Démocrates, vient dans la chambre de Leo, officiellement pour lui dire qu’il regrette que la violence dans l’université empêche la libre parole de s’exprimer. Officieusement, Timarrie est là pour remettre le couvert avec Leo qui est un ex. Sa très grosse bite joue en sa faveur et le Démocrate baisera le Républicain !

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword Anarchistes tendance black block, Justin Brody et Teddy Bryce participent masqués à une marche antifasciste qui dégénère en cris, coups, insultes, jets de projectiles. Leo Forte est là, haranguant les siens à casser du communistes. Justin et Teddy le repèrent et s’occupent de son cas ! Puis ils regagnent leur antre, contents de de qu’ils ont fait, avides de se vider les couilles…

– Photos : Berkeley Sophomore Year / NakedSword Étudiant en deuxième année, David Emblem sait où aller dans le campus pour se trouver de bonnes queues. C’est qu’il a une tactique imparable : un regard appuyé à un mec qui lui plait, un clin d’œil troublé en retour et c’est bon. Ce matin, il a fait le coup avec un beau mâle aux cheveux grisonnants (Dallas Steele) et il le suit dans les toilettes pour hommes. David est sûr de ce qui se passera quand il le rejoindra… Dallas s’avère être l’un des profs de David. Ça l’aidera avoir de bonnes notes !!!!

Jeudi 13 août à minuit : Break Him In 2 (CockyBoys)

Les CockyBoys n’ont peur de rien ! Surtout pas des grosses bites !!! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : La fougue, la tendresse, les beaux mecs sont toujours au rendez-vous avec CockyBoys. Arad est magnifique !

Ricky Roman et Taylor Reign ne se sont jamais rencontrés à Los Angeles où ils vivent. Ce moment, rien que pour eux deux, sera des plus savoureux…

Au bord de la plage, Justin Matthews et Arad Winwin se baladent. Quand ils rentrent, Justin se passent sous l’eau froide – ce qui n’a aucun effet sur son érection -, et Arad lorgne sur son beau cul…

Ken Summers aime la plage, le soleil, et les bruns. Valentin Braun aime tout !…

Anciens modèles de Sean Cody, Ollie et Justin Matthews se connaissent et savent ce qui leur convient !

Vendredi 14 août à minuit : Games Of Love (RidleyDovarez)

Quand mener une double vie menace son couple. Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un scénario bien ficelé et des scènes de baise excitantes. Le blond platine va très bien à Nils Angelson !

Nils Angelson a une double vie. Le jour il est patron de salle de sport avec son mec, Shawn Kroner. La nuit, il fait des live-shows dans des sex-clubs de province, ce que Shawn ignore. Quand Nils se fait approcher par Enzo Akira, le jeune boss d’un important cruising-bar parisien, il ne peut refuser sa proposition. Mais pour cacher son secret à son chéri, il détournera l’attention en initiant un trio dans leur salle de sport !

Enzo Akira découvre que son employé, le barman Chris Llesca, pioche dans la caisse. Il décide de lui faire payer en lui défonçant la bouche et le cul à grands coups de reins bien sentis !

Quelqu’un fait chanter Nils Angelson. En pleine séance photo, le beau blond fait face à son maître chanteur qui n’est autre que Chris Lesca, son ex. le shooting vire à la séance de baise où Nils va cartonner la bouche et le cul de Chris avant de l’asperger de son foutre épais !

Un secret ne le demeure pas longtemps. Lors d’une virée dans le cruising-bar parisien, Shawn découvre l’activité parallèle de son Nils. Ce ne sera pas pour lui déplaire…

Samedi 15 août à minuit : Geared (Bulldog)

Nos mecs aiment baiser en portant du latex. C’est pour eux comme une deuxième peau qui exulte les sens : les queues se dressent et les culs se cambrent. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ouverture XXL avec le Français Guillaume Wayne Felipe Capuco en a aussi une très grosse !!!

Guillaume Wayne est en boxer latex avec une ouverture frontale. Sam Wallis est en jock-strap latex. Ce dernier se retrouve vite sur le dos, les cuisses écartées, offrant son cul aux coups de gode et de bite de Guillaume !

Felipe Capuco offre sa queue à Dante Lucas dont la combi rubber lutteur dégage le cul…

Nathan Raider kiffe Wolf Rayet. La réciproque est vraie. Nos deux mâles versatiles vont s’éclater !!!

Le bas dézippé à l’arrière, Gabriel Fisk se cambre et offre son cul à la grosse bite de Nick North !

Dimanche 16 août à minuit : In The Buff (CockyBoys)

Des mecs chauds, bien foutus et libres dans leur tête fléchissent leurs corps et tendent leur bite vers un trou serré ! La recette du bonheur ? Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting imparable où les stars de CockyBoys s’acoquinent à des new cumers. L’un d’eux, le très sexy et expressif Beaux Banks, est depuis devenu une super porn star.

Junior Fernandez rejoint le métis Jay Mercier qui ramasse du bois pour lancer un feu. Il fait plutôt frais et les jeunes hommes se rencontrent pour la première fois. Il faut un minimum de chaleur pour que leurs ébats se fassent au mieux…

Tegan Zayne aime aussi la douceur et Alex Mecum est tout à fait à son goût ! La réciproque est vraie…

Ashton Summers et Allen King se prélassent aux abords d’une piscine et ne résistent pas à la tentation de se toucher le paquet…

Beaux Banks rêvait de tourner pour CockyBoys. Le rêve outrepasse la réalité quand il fait face à son idole, Ricky Roman !

