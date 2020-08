Interview cash : Comment la b*** de 20 cm d’Axel Reed est entrée dans le porno !

New cumer français, Axel Reed n’est ni gay ni bi et ne tourne que dans des scènes hétéros. Toutefois il est connu dans le milieu gay pour ses prestations hotissimes de male-strippeur. Sa bite en érection de 20 cm en a fait saliver plus d’un. Il s’adonne aussi à des solos qui ciblent les gays (voir ici). Dans l’interview qu’il vient d’accorder à la chaîne Youtube du bandant coach Rob, Axel raconte comme il est passé du bodybuilding à l’industrie du sexe. C’est passionnant et sans langue de bois…

La popularité du « musclé et divin » Axel auprès de son public gay va-t-il l’amener à tourner un jour avec des mecs ? On veut le croire ! À suivre…