Sérieusement ? En pleine pandémie mondiale de COVID-19, Ryan Cummings s’est fait doser 400 fois ces 4 dernières semaines !

Woaw !!! Tout le monde n’a vraiment pas la même attitude face au coronavirus. Si le power bottom canadien Ryan Cummings ne va pas jusqu’à dire que c’est une simple gripette montée en épingle pour des raisons obscures, il considère que là où il vit, le COVID-19 n’existe pas. Ou plus précisément, qu’aucune personne qu’il connaît ne l’a. Ainsi a-t-il tweeté ceci le 27 août :

« Au cours des 4 dernières semaines, je me suis fait doser plus de 400 fois et je n’ai pas le COVID. Je ne pourrais pas faire ça si j’étais aux USA. Au Canada, je ne connais personne qui a eu le COVID-19 ou qui connaît quelqu’un qui a eu le COVID-19. »

Déjà pour bien montrer qu’il n’avait peur de rien, la porn star avait fièrement proclamé cela le 21 août : « Dosé 44 fois mardi dernier. 2 fois par mon voisin, 20 fois au parc dans l’après-midi. Puis 2 fois à la maison de 19h à 20h, 14 fois lors d’un gang-bang avec 11 actifs de 21h à 22h. Il y avait régulièrement 5 à 7 gars à la fois et 1 actif m’a dosé 3 fois. J’ai pris 6 doses supplémentaires après le gang-bang. »

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Et elles sont partagées. Pour certains, c’est un héros, un jusqu’au-boutiste du foutre. Quand d’autres le traitent au mieux d’irresponsable.

Notons que le réalisateur canadien Bruce LaBruce a fait ses calculs et n’a pu manquer de tweeter sa surprise – et perplexité ? – avec humour :

« Wow, c’est plus de 13 doses par jour ! Quand faites-vous votre lessive ? »

Sur son compte Twitter, Cummings dit vivre à Edmonton, capitale de la province canadienne de l’Alberta. Il s’avère que la ville n’est pas épargnée par l’épidémie (voir ici). Certes, le nombre des décès (60) à la date du 26 août 2020 est très inférieur à ceux de New York ou de Los Angeles aux USA. Mais il est étonnant d’affirmer « ne connaître personne qui a eu le COVID ou qui connait quelqu’un qui a eu le COVID. » À sa décharge, on devine qu’il ne cherche à connaître de ses rencontres que les queues qui se vident en lui. Le reste de la personne est hors-sujet.