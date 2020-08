La scène du jour sur Pinkflix : « Trou trop serré »

Quand un patient a un problème de nature sexuelle, certains médecins sont plus compétents que d’autres. Ils ont eux le savoir-faire pour mettre en pratique les meilleures prescriptions ! 🙂 🙂 Scène du film Doc’s Order, une production Hot House, Trou trop serré donne envie de consulter au plus vite et de tomber sur un docteur aussi compétent que Jimmy Durano. En attendant, la scène est à voir et à revoir en illimité sur Pinkflix ! 🙂

Le docteur Jimmy Durano a la visite de Tryp Bates. Ce beau mec a un problème intime douloureux : la bite de son boyfriend est trop grosse pour pouvoir entrer en lui. Le docteur Durano est plus qu’heureux d’aider son patient à le sortir de l’embarras. Ça commence par l’intrusion d’objets de dilatation anale (boules de geisha, plug) puis de doigts. Enfin, le patient a droit à la queue massive du docteur ! Son trou ne sera plus jamais serré !!!…