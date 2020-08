Une rentrée bien burnée cette semaine sur PinkX ! (31 août – 6 septembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 31 août à minuit : Making Rent (NakedSword)

Vivre dans les grandes villes coûte cher car il faut s’acquitter de loyers bien souvent exorbitants. Alors on est prêt à tout pour améliorer ses finances : être homme de ménage, faire du strip, aider au bar ou encore faire un plan webcam. Quand on est courageux, terriblement sexy et très doués pour le cul, les problèmes d’argent appartiennent vite au passé. Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Le trio Jason Vario/Pierce Paris/Rikk York ! Ces trois-là sont vraiment faits pour la baise. L’intégralité de leur anatomie ne semble dédiée qu’à susciter l’envie et procurer du plaisir !!! La scène a d’ailleurs gagné le prix de la meilleure partouze aux PinkX Gay Video Awards 2019. Jackson Fillmore ! Lui aussi est hyper-sexe avec ses cheveux longs, sa barbe et sa décontraction naturelle. Quant à Teddy Bryce, il est impossible de ne pas le remarquer avec ses spectaculaires tatouages.

Teddy Bryce débarque chez Brian Bonds pour faire le grand nettoyage de la maison. Il commence par la cuisine et, comme il fait chaud, il retire son débardeur. Ses tatouages renforcent toute l’attention que lui portait déjà Brian…

– Photos : Making Rent / NakedSword

Jackson Fillmore et Ashley Ryder sont en mode cam et les rentrées de voyeurs n’arrêtent pas, ce qui va chauffer encore plus les deux mecs. Et après avoir enfoncé un gode dans le cul d’Ashley, Jackson l’encule !

– Photos : Making Rent / NakedSword

Rikk York est fauché. Il faut qu’il travaille. Une petite annonce décrit un poste compatible avec son CV : assistant de production dans un porno gay. Un rendez-vous est pris dans la foulée mais quand il arrive, un des trois modèles pour la scène de partouze fait défaut. Rikk est-il prêt à le remplacer ? Il n’hésite pas longtemps tant les deux modèles qui lui font face sont appétissants : Jason Vario et Pierce Paris…

– Photos : Making Rent / NakedSword

Josh Milk est un migrant sans-papiers. Il ne parle pas bien anglais et est SDF. Colton Grey lui propose de gagner quelques dollars en lui donnant un coup de main pour le ménage. Le ménage ne sera pas leur seule occupation…

– Photos : Making Rent / NakedSword

NOUVEAUTÉ – Mardi 1er septembre à minuit : Examen rectal (HPG)

Partouzer, se faire gang-banguer, il n’y a que ça de vrai chez ces docteurs experts en auscultations anales ! 🙂 Un plan à quatre et un trio sans capote.

Le pinkplus : Un casting hyper-bandant ! Mention spéciale au bear Adam Jones et à l’Asiatique Nicky Hole. Des types de mecs trop rares dans le paysage pornographique gay français.

L’imprévu arrive : c’est l’un des médecins, Philippe P, qui va se faire élargir la rondelle par son collègue Adam Jones ainsi que par Chris Liesca et Pan Bash.

– Photos : Examen rectal / HPG

le barbu et poilu Carlos Vergas se fait examiner le fondement par les beaux Wicked et Nicky Hole.

– Photos : Examen rectal / HPG

Mercredi 2 septembre à minuit : Baiseball et boules à baiser (DiableX)

Quatre mecs hyper sexe : Doryann Marguet, Ludwig, Thom Eros et Brian Mercier. Trois duos made in Belgium avec capote.

Le pinkplus : Le premier tableau avec Ludwig et Doryann Marguet est particulièrement torride !

Jeudi 3 septembre à minuit : Raw Volume 6 : Balls Deep (CockyBoys)

Les passifs adorent quand les couilles de leur partenaire cognent lourdement contre leur cul ! Quatre duos.

Le pinkplus : De la passion, toujours et encore chez CockyBoys !!!

Nico Leon dévoile cinq secrets avant de se faire baiser par Ben Masters !

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Wess Russel confie qu’il est de plus en plus à l’aise avec sa sexualité. Ricky Roman – qui a quelques années de tournages X -, va bien le bourrer !

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Clark Davis, 26 ans, rêvait de faire du porno ! Pour sa première scène chez CockyBoys, Taylor Reign est là pour prendre soin de lui…

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

Assis dans un fauteuil, Calvin Banks demande à Damian Grey de s’approcher de lui, à quatre pattes. Puis il lui bande les yeux et lui ordonne de lui sucer la queue…

– Photos : Raw Volume 6 : Balls Deep / CockyBoys

NOUVEAUTÉ -Vendredi 4 septembre à minuit : Work It Up (Falcon Studios)

Alors que six encodeurs travaillent sans relâche sur des ordinateurs toute la journée, ils savent prendre des pauses sexe. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Alam Wernik est toujours top en passif ! Devin Franco (bien ouvert) est solide aussi comme trou à défoncer.

Alex Mecum est stupéfait : quand son pulpeux collègue Alam Wernik se lève pour partir et se baisse pour récupérer des affaires, son pantalon se déchire juste au niveau de la raie du cul. Il n a pas de slip… 🙂

– Photos : Work It Up / Falcon Studios

Pierce Paris a une belle bite TTBM et son collègue de bureau Devin Franco saura s’y faire pour en profiter !

– Photos : Work It Up / Falcon Studios

Alam Wernik est au bureau avec un collègue, Mateo Fernandez, qui mate une sex-tape d’Alam qui se gode avec une fuck machine. Sans attendre, Mateo sort de son pantalon un morceau de + de 20cm. Il sait que ça plaira à Alam !

– Photos : Work It Up / Falcon Studios

Woody Fox va fermer le bureau mais Devin Franco attend un taxi. Woody attrape son téléphone, l’éteind et lui propose de monter dans son appart…

– Photos : Work It Up / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Samedi 5 septembre à minuit : Ready To Play (MenAtPlay)

Quatre histoires torrides avec des mecs en costumes/cravate, cul rebondi et bite XL ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De très beaux mâles dont les costumes sur mesure accentuent la lubricité !

Dato Foland sort de la piscine, Carter l’invite à s’habiller, leur costume à tous les deux est nikel. Vont-ils sortir ? Oh, NON !!!… 😉

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Alex Mecum est un homme politique américain imprudent. Ravi des services de Gabriel Lunna, il le remercie chaleureusement, trop chaleureusement ! Au risque de se faire chanter ?

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Arrivé au bureau trempé à cause de la pluie, Robbie Rojo est ennuyé car il a un rendez-vous dans une demie-heure et il n’est pas présentable. Son collègue Massimo Piano lui propose de prendre un costume qu’il garde à sa disposition. Robbie le remercie et se change. Ce qu’il ignore, c’est que son rendez-vous a été décommandé et que Massimo le savait. Si ce dernier ne lui a rien dit, c’est qu’il voulait mater son collègue, voire plus…

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

Trop c’est trop ! Une nouvelle fois le big boss Denis Vega constate que son employé Dario Beck s’endort au bureau. Cette fois-ci il n’échappera pas à une réprimande. Mais Dario sait comment transformer la menace d’un renvoi en tremplin pour sa carrière. Il suffit de donner entièrement satisfaction à ce que recherche vraiment son boss… 😉

– Photos : Ready to Play / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ -Dimanche 6 septembre à minuit : Baise chez le photographe (DiableX)

Notre photographe a une journée bien remplie. Les modèles défilent devant son objectif et ne se gênent pas offrir le meilleur de leur talent. Une partouze et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Film francophone tourné en Belgique dont l’un des mérites est de chercher un lien entre les scènes. Autres atouts : des mecs excitants, une caméra vicelarde… et la partouze !

Rencontre entre Jack Stripper et Leo Fox. Ils devaient faire chacun de leur côté un shooting photo, mais ça colle tellement bien entre eux deux que le photographe les laisse niquer !

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Deux autres modèles arrivent : le lascar Nox Rubb et le viril Sacha Handler. Ils patientent dans la salle d’attente mais comme le temps est long, ils poussent une porte et découvrent une table à masser. Sacha se fait masseur – et plus encore – pour Nox…

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Parti prendre une douche après avoir bien baisé, Leo Fox tombe sur Tayseun Eros dans la baignoire. Il rebande illico et ne tarde pas à pilonner le cul de Tayseun !

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Sacha Handler, Tayseun Eros, Leo Fox et Nox Rubb en mode partouze…

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

