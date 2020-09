Le sculptural Ridder Rivera est décédé à Barcelone. Trois versions circulent sur les circonstances de sa mort…

Une triste nouvelle nous vient de plusieurs médias destinés à la diaspora cubaine. Ridder Rivera, de son vrai nom Dairo Jovelar Ruiz, est décédé à Barcelone. Natif de la Havane, l’acteur porno gay n’avait que 33 ans. C’est un certain Tasse Karlos qui a été le premier à signaler sa mort le 31 août, via Facebook. Par respect, il s’est refusé à en donner les circonstances. Tania Costa, une journaliste de CiberCuba basée en Espagne, a voulu savoir. Mais elle est tombée sur trois versions différentes. L’officielle, celle d’un ami et enfin celle de la famille. De quoi alimenter les rumeurs…

Magnifiquement musclé, Ridder Rivera avait débuté dans le porno en 2017. Il avait notamment tourné pour Kristen Bjorn, CrunchBoy, FuckerMate, RawStrokes et TimTales.

Photo : TimTales

RIP

C’est le jeudi 27 août que son corps a été retrouvé dans une chambre, rue Villarroel, à Barcelone. La police locale assure que la cause de la mort est « biologique », ou, dit autrement, due à une maladie. Afin de préserver le secret médical, la police n’en dit pas plus. Une autre source, un ami du défunt, affirme que l’affaire est en attente d’une décision judiciaire car une autre personne a été retrouvée morte à ses côtés. Quant à un membre de la famille qui vit à La Havane, il rapporte que Dairo/Ridder a été retrouvé dans un lit, des traces de coups sur le dos.

En allant sur son compte Facebook, on découvre qu’il s’était marié le 23 avril dernier à un homme plus âgé prénommé Jordy.

Les médias cubains qui évoquent sa mort et son parcours n’en parlent pas. Bizarre.

Si le mystère plane sur les circonstances de sa mort, la fatalité aussi. Tasse Karlos rapporte que c’est le deuxième acteur porno gay cubain à mourir à Barcelone, qui plus est dans un presque anonymat. Le précédent fut Kid Chocolate, de son vrai nom Javier Bravo. Également poète érotique, il est décédé en 2012.

– Photos : Citébeur et JalifStudios

RIP