Assassiné ? Le bel Espagnol Dani Rivera était l’un des nouveaux modèles de MenAtPlay…

« Parce que tu étais un ami, parce que tu m’as aidé à entrer dans ce monde, parce que tu as laissé un vide en moi, tu feras toujours partie de moi dans cet univers imparfait !! RIP. »

Très affecté par le décès de l’acteur porno Dani Rivera, le viril new cumer ibérique Leo Rosso a posté ce tweet le 22 août dernier.

Au premier fan qui lui a demandé les raisons du décès de son ami, il a répondu : « Il est simplement mort de causes non naturelles… On l’a trouvé sans papiers et c’est tout ! Des milliers d’hypothèses sont prises en compte mais pour le moment personne ne sait exactement ce qui lui est arrivé. » Par un tweet daté du 31 août, la super porn star espagnole Koldo Goran parle lui « d’assassinat ».

C’est vers 2015 que Dani Rivera a fait ses débuts dans le porno. Chez HardKinks et Spritzz, dans des rôles de minets extrêmement soumis.

– Photos : Spritzz et HardKinks

Parallèlement à la production de sex-tapes, il faisait cette année un comeback chez MenAtPlay. Il était superbe de virilité sophistiquée…

– Photos : MenAtPlay

RIP

Attristé, son compatriote Koldo Goran est aussi en colère :

« Il y a déjà 3 acteurs du porno gay espagnol qui meurent cette année, Macanao Torres d’un cancer, Dani Rivera d’un assassinat et Ridder Rivera d’on ne sait quoi. Je me rends compte que presque personne n’en parle, nous sommes sans protection ET oubliés. Nous sommes des humains, nous sommes des personnes. Qu’on arrête de nous mépriser. »

Il y a quelques inexactitudes et libertés quant aux faits rapportés par Koldo Goran. Sans doute est-ce dû à l’émotion.

Atteint d’un cancer, Macanao Torres s’est suicidé le 29 décembre 2019. Sa mort a fait l’objet de nombreux articles, dans des médias spécialisés gays ou non. Il n’y a qu’à Googliser « Macanao Torres se suicida » pour le constater.

Dani Rivera a-t-il été assassiné ? Peut-être, mais ce n’est pas encore confirmé à notre connaissance. Ce qui est vrai, c’est que la couverture médiatique de son décès est quasi inexistante. Quand à celle de la mort du Cubain Ridder Rivera, elle est jusqu’à présent très maigre. Cela peut effectivement apparaître comme très injuste, voire méprisant…

Coïncidence ! Trois Rivera, qui n’ont aucun lien de parenté, mais qui ont à voir avec l’entertainment LGBTQ+, sont morts récemment. Dani Rivera, Ridder Rivera et Naya Rivera, l’inoubliable Santana de Glee. 😢