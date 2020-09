Send an email

On s’éclate à en faire couler le sperme à profusion ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 5 septembre à minuit : Fresh Fuckers (Raw-Staxus)

Jeunes et jolis, ils font leurs débuts dans le porno aux côtés de modèles plus expérimentés. Quatre duos sans capote.

Le manplus : L’Ukrainien Rodion Taxa et l’Estonien Luce Fair sont délicieux comme tout.

De retour d’une séance photo, Rodion Taxa et Joel Tamir se retrouvent sur un canapé pour vérifier jusqu’où va leur versatilité !…

Adorable Estonien, Luce Fair fait tout pour faire jouir Ray Rio !

Après la gym, c’est plan cul pour l’athlétique Rick Palmer. Ray Rio lui assénera le dernier entraînement anal de la journée ! 🙂

Le petit-déjeuner romantique que s’offrent Luce Fair et Rodion Taxa se transforme en partie de jambes en l’air endiablé. Luce s’en prend plein le cul !!!

Dimanche 6 septembre à minuit : The Cage (HelixStudios)

Sling + domination + éjacs abondantes sur des culs de minets = plaisirs garantis ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Un scénario pervers pour d’excellentes scènes de cul.

Enfermé dans la cage d’un donjon, Chase Young sert son maître Skyelr Bleu. Celui-ci commence à le pénétrer à travers la cage, puis il se glisse à l’intérieur pour le besogner plus en profondeur. Docile, Chase est ensuite posé sur un sling pour se faire enculer de plus belle. Une fois que Skyelr en a terminé, il rejette Chase dans la cage.

Chase Young est rejoint dans la cage par Jacobey London et Kurt Summers. Ils n’ont d’autre choix que de s’abandonner à leurs pulsions sexuelles…

Skyelr Bleu ramène dans son donjon Kyle Ross. Celui-ci abandonne volontiers son cul lisse et serré de minet à la bite dure de Skyelr…

Se retrouvant nu dans une cage, Kyle Ross devient l’esclave de Jacobey London…

