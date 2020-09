Masqué, encuiré, jockstrapé ou à poil, l’homme n’est qu’élixir de jouissance cette semaine sur PinkX (7 – 13 septembre)

Send an email

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 7 septembre à minuit : Lascars de Téci #05 (Citebeur)

Un concentré de testostérone ! Les mecs sont naturellement virils et bandent à la vue de culs en chaleur. Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Tous les mecs sont excellents ! Tahar et Cohen Byron forment toutefois une paire d’une puissance sexuelle époustouflante !!!

Etalon bouffe le cul de Samy Lakhdar direct avant de l’enculer.

– Photos : Lascars de Téci #05 / Citebeur

Le jeune roux Yo Deep kiffe les mecs typés et actifs, genre Cashteub…

– Photos : Lascars de Téci #05 / Citebeur



Blackman troue OKLM en extérieur…

– Photos : Lascars de Téci #05 / Citebeur

Cashetub se met à dispo de Juan Florian…

– Photos : Lascars de Téci #05 / Citebeur

Tahar, magnifiquement viril et dominateur ! La jouissance prostatique de Cohen Byron est intense !!!

– Photos : Lascars de Téci #05 / Citebeur

NOUVEAUTÉ – Mardi 8 septembre à minuit : Sexe sans préliminaires (GayFrenchKiss)

Des plans Q sans se connaître qui excitent nos jeunes mecs. Une partouze et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Fantasme puissant. Certains le réalisent, quand d’autres auront trop peur de l’inconnu…

Un mec cagoulé se tape un cul prêt à l’emploi.

– Photos : Sexe sans préliminaires / GayFrenchKiss

Un barbu pénètre dans un appartement où l’attend, nu et jambes écartées, son plan Q…

– Photos : Sexe sans préliminaires / GayFrenchKiss

Duo dans une chambre aménagée en salle de sport…

– Photos : Sexe sans préliminaires / GayFrenchKiss

On commence à 2, on finit à 4 !!!

– Photos : Sexe sans préliminaires / GayFrenchKiss

Mercredi 9 septembre à minuit : Gimme Moore (JakeJaxson-CockyBoys)

Toujours autant de passion et de sexe ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Josh Moore, l’ex de Logan Moore, est extrêmement séduisant et bon baiseur. Quant au duo Arad Win Win / Ollie, il est excellentissime grâce à sa tension sexuelle qu’accentue une lumière contrôlée. À marquer de 5 étoiles !!!

Cory Kane craque pour Josh Moore et celui-ci, charmeur, lui répond qu’il est la meilleur vue de la ville…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Le très sexy Arad Winwin est au petit soin pour le beau et sensuel Ollie…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Taylor Reign fantasmait grave sur Alex Mecum. Celui-ci adore la forme du visage de Taylor et son joli cul…

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Ballade romantique entre le brun Liam Emerson et le blond Luca Beckham. De retour chez eux, le besoin de s’emboîter l’emporte sur tout !

– Photos : Gimme Moore / JakeJaxson-CockyBoys

Jeudi 10 septembre à minuit : Fluffer (Chauffeur d’acteurs) (HPG)

Sur un tournage porno, un minet est testé comme fluffer. Il sait tellement bien s’y prendre que ça filme… Un trio et un duo sans capote.

Le pinkplus : Bonne prod amateur de HPG. Les deux scènes sont hyper excitantes !!! Le new cumer Limesnip est extrêmement mignon !!!

HPG demande à Limesnip s’il sait ce qu’est un fluffer et le fait passer à la pratique en lui demandant de pomper la grosse bite d’Aurélius. Le bogoss est ensuite analement troué dans des poses acrobatiques !

– Photos : Fluffer (Chauffeur d’acteur) / HPG

Jeff (alias Maxence Angel) tourne son premier film comme réalisateur avec Manuel (alias Enzo Akira) et Hugo (alias Germain). Il demande des conseils à HPG…

– Photos : Fluffer (Chauffeur d’acteur) / HPG

NOUVEAUTÉ – Vendredi 11 septembre à minuit : Deeper (RAW-CockyBoys)

Austin Avery dirige un groupe de mecs qui ont soif de bites dans le cul. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux et sexy modèles !!! Quant au duo Austin Avery/Austin Wolf, il joue à fond sur le contraste physique entre les deux modèles et leur complicité sensuelle.

Le tout mignon Austin Avery se prend la bite du musclor Austin Wolf !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

Le séduisant Nico Leon se fait pilonner par Küper !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

Les bogoss Thyle Knoxx et Nikko Russo en mode flip-flop…

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

La vesatilité est aussi de mise entre Ben Masters et Troy Accola !

– Photos : Deeper (RAW-CockyBoys)

NOUVEAUTÉ – Samedi 12 septembre à minuit : Raw Power (Raging Stallion Studios)

Des étalons bien membrés, virils, barbus et poilus dans un décor industriel pour baiser sans entraves ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un concentré de puissance brute porté par des archétypes de séduction virile. Hyper excitant !

En sueur, Kurtis Wolfe et Eddy Ceetee se retrouvent dans leur jock strap pour explorer le corps de l’autre. Quand les bites sont bien dures, ils se remplissent chacun leur tour.

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

Eddy CeeTee est entrepris par un mâle hyper dominant : Sergeant Miles…

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

Le beau et viril Jay Landford à fond dans le cul athlétique de Kurtis Wolf !

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

L’extrêmement poilu Teddy Bear se fait dominer analement par Sergeant Miles ! Celui-ci giclera dans son cul, récupérera le sperme et le recrachera dans la bouche de Teddy !

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 13 septembre à minuit : German Raw Sex (Frankfurt Sex Stories)

L’Allemagne a une sacrée réputation en matière de cul ! Le sexe y est sans tabou et très pervers ! Un trio et deux duos sans capote et un duo avec capote.

Le pinkplus : Un naturel des mecs et des situations des plus bandants.

Men’s Club : Tobias Malek, gilet et coquille en cuir, se rend dans un sex-club dans l’espoir de trouver une bite pour son cul. À travers un glory-hole puis peau contre peau, Dominique Kenique répond présent…

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Jock Sluts : Jordan Berlin a le feu au cul et son plan avec Eddie Star va le soulager ! Un gode et une grosse bite rien que pour lui !

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Leather Sessions Vol 2 : Dominique Kenique, les fesses marquées en rouge d’un « Fickloch » adore s’offrir à James Huck et Alex Axel et récupérer leur jus !

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Callboy : Hans Berlin a envie de se faire baiser. Il appelle Aspartuh qui lui bouffe bien le cul avant de le bourrer. Et avant d’éjaculer, le callboy se fait pomper par un Hans déterminé à avaler sa semence jusqu’à la dernière goute .

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

