Mickey Taylor : « Jonas Jackson m’a abusé pendant plus d’un an. À cause de ça, je suis encore en thérapie et je prends des médicaments. »

Mise en ligne sur notre blog en janvier 2019, l’interview exclusive de Mickey Taylor témoignait de son bonheur absolu de vivre en couple avec Jonas Jackson, ex-militaire de sa Gracieuse Majesté reconverti dans le porno gay.

– Photos : BlakeMason



Sur sa relation avec son roux viril, Mickey disait notamment ceci : « Je suis heureux qu’il soit dans ma vie. Je l’aime tant… Il me soutient pleinement dans tout ce que j’entreprends… Jamais je n’ai vécu ça avant. » D’où notre surprise d’apprendre en avril 2019 que leur histoire était déjà finie. Mickey en était certes attristé, mais il affirmait : « Jonas est la personne la plus géniale au monde. Vous ne me verrez pas dire quelque chose de mal sur lui. Jamais. C’est un diamant brut 💎. » Hum… Ne jamais dire jamais ! Par une série de tweets datés du 3 septembre, il tire à boulets rouges sur son ex :

« Je viens de découvrir pourquoi les gens m’évitent à Londres. Je veux donc clarifier certaines choses sur mon passé. Jonas Jackson m’a abusé pendant plus d’un an. À cause de cela, je suis encore en thérapie et je prends des médicaments. Il s’y prend actuellement de telle façon que de nombreux modèles à Londres pensent que je suis un méchant. Voici ma version de l’histoire. Je refuse qu’il m’abuse plus longtemps.

Je ne suis pas le méchant qu’il me fait devenir. Moi, je vais au-delà des attentes des autres pour les aider. Lui, il m’a contrôlé pendant plus d’un an et maintenant il fait à nouveau la même chose. Je ne serai plus victime de ses mensonges ni de ses manipulations. J’espère que les modèles qui ont entendu ses mensonges et ses histoires me liront et comprendront ma situation et le traumatisme que je vis encore à cause de lui. J’espère que cela clarifiera les choses afin que je puisse aller de l’avant et restaurer ma réputation.

Je ne recherche ni sympathie ni empathie. Je veux juste que mon nom ne soit plus sali et préciser aux modèles et fans que je ne suis pas le méchant dans l’histoire. J’ai passé trop de temps à me remettre de tout cela et je veux en finir. Mes six années dans cette industrie parlent d’elles-mêmes.

Un autre mensonge de Jonas : je ne l’ai jamais chassé. Il est parti sans laisser un mot. Après quoi, il ne m’a pas parlé pendant deux jours et il s’est même enfui quand il m’a vu dans la rue alors que je voulais lui demander pourquoi il était parti sans un revoir.

Pour ceux qui ne me croient pas, j’ai des témoins, des textes, des captures d’écran. Je n’ai aucune raison de mentir. Contrairement à lui qui m’avait menti sur son cancer. Un de ses ex m’a appelé lorsque nous avons rompu pour le confirmer. C’est pourquoi je n’ai jamais rencontré sa famille ou ses amis parce qu’ils me l’auraient dit. C’est un menteur compulsif qui dramatise et envenime les choses. Il a même dit à des amis que j’avais essayé de le tuer. Si je l’avais fait, je serais en prison. Je suis fatigué de ses mensonges et de la façon dont il me présente. Je ne suis pas cette personne. Je ne suis pas celui qu’il dépeint. C’est de la folie.

Pour quelqu’un qui était soldat de la Royal Navy et qui avait également une tumeur au cerveau, il n’a aucune cicatrice. Il m’avait pourtant dit qu’un bâtiment lui était tombé dessus pendant ‘la guerre’. »

Au moment où s’écrivent ces lignes, Jonas Jackson garde le silence. Mickey non : « Jonas m’a bloqué et reste silencieux en espérant qu’on oubliera. Les cicatrices des amants abusifs ne s’estompent pas. Mon histoire non plus. Maintenant, d’autres modèles ont parlé de leurs expériences avec Jonas. Je ne suis pas seul. Je suis fatigué que les agresseurs ne répondent de rien… » Et il a dressé une liste de tous les abus de son ex. Un cauchemar, ce Jonas :

Was told to compile a list of abusive things he did to me in our year together. It’s honestly upsetting seeing it like this. The mental manipulation. I want my name cleared. I was never the abuser. I was the abused, still being abused as Hes attacking my work @jonasjacksonxxx pic.twitter.com/ZEe8XXtkJl September 4, 2020

Pauvre Mickey !!! Ce qu’il disait de son couple quand « tout allait bien » n’était donc qu’illusion. Et il le savait. Qu’il est triste d’aimer dans ces conditions…😢