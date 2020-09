COVID-19, IST, tests : Le new cumer Chris Damned interloqué par le point de vue libertarien de Dallas Steele !

Tourner des sex-tapes fait de plus en plus partie intégrante de l’activité de porn star. D’où l’importance de trouver des partenaires avec lesquels ça matchera. Le new cumer US – et top canon ! – Chris Damned pensait l’avoir trouvé en la personne du daddy super star – et ex-TitanMan ! – Dallas Steele. Mais il a vite déchanté quand, lors de la prise de rendez-vous, il lui a demandé s’il avait un test COVID récent. Steele lui a texté ceci : « Non. Et je n’en ai pas l’intention. C’est vraiment inutile. Je ne vais pas vivre ma vie dans la peur. Merci pour l’offre, mais je laisse tomber. » Chris a tellement été interloqué par cette réponse qu’il l’a tweetée le 4 septembre avec ce commentaire : « Lol le mec est complètement idiot !!! Et j’ai été bloqué juste pour avoir demandé. Je suppose que la communauté gay n’a rien appris, même ceux qui ont 100 ans. » Sic

Bogoss tatoué, Chris Damned a certaines exigences avant de tourner avec ses collègues acteurs porno !

– Photos : Chris Damned

Ancien journaliste TV reconverti dans le porno gay, Dallas Steele se proclame libertarien. Il se rêve futur sénateur US.

– Photos : PrideStudios

Au new cumer qui le traite d’idiot, Steele persiste : « Le COVID a tué 0,02% de la population et le nombre d’infectés est toujours inférieur à 2% de la population. Je ne vais pas permettre aux médias et aux politiciens des deux côtés de se jouer de moi. Oui, portez votre masque, distancez-vous, lavez-vous les mains, etc., mais assez de paranoïa. » Une réponse qui n’a fait qu’envenimer les choses. Petite sélection de réactions :

Clark Davis-Fitt : « Se faire tester n’est pas de la paranoïa. Les gens se font tester pour le VIH et les IST tout le temps et ils ne sont pas paranoïaques. Ils sont simplement conscients de leur santé sexuelle. La seule différence avec le COVID, c’est qu’il s’agit là plutôt de sa santé respiratoire. »

Jessy Dubai : « Si ça lui convient. Mais il vaut mieux rester à l’écart des gens qui pensent de cette façon. C’est le même genre de personnes qui n’utilisent pas de préservatifs parce qu’elles sont sous PrEP et qui se moquent d’attraper le chlamydia, la syphilis ou la gonorrhée parce qu’il n’y a qu’à attendre 2 semaines et prendre des antibiotiques. »

James Keresford : « J’ai un ami d’une trentaine d’années qui est allé à l’hôpital de New York en mars. Il est rentré chez lui la semaine dernière. Il n’était pas une personne à risque. Quatre autres amis l’ont eu et ce n’est pas joli. Je ne juge personne, mais mener la politique de l’autruche n’est jamais une bonne approche dans la vie. L’état toxique de la politique américaine actuelle retourne le cerveau. L’esprit du libertarianisme est de ressentir la liberté afin de dévier du chemin, quitte à risquer d’être mangé par un ours. Entraîner les autres avec vous est une idéologie erronée… Le libertarianisme est devenu la métaphore de ceux qui ne veulent pas entendre les alarmes, qui compromettent la sécurité des autres et qui entravent ceux qui ne partagent pas des valeurs similaires… »

Chris Damned : « Les gens ne sont peut-être pas en train de mourir, mais laisse-moi te poser la question. Est-ce que tu te fâches quand quelqu’un te demande si tu es sous PrEP ? Es-tu contrarié quand quelqu’un te demande si tu as été testé pour les IST ? Je mentionne ton âge seulement parce que tu as probablement vécu la crise du sida…

Être testé pour le COVID va être la nouvelle norme et je suis ébahi par le fait que tu penses que c’est une position politique ou une intox. Une personne de ma famille est tombée malade il y a des mois et elle n’est toujours pas complètement rétablie. Penses-tu qu’à ton âge, tu iras mieux et plus vite qu’elle l’a fait ?… »

Quant à l’influent blog Str8UpGayporn, il a sorti cet article qui, dès le titre, le dénonce comme un « Superinfecteur ».

La lecture de l’article laisse apparaître que Dallas Steele ne veut effectivement pas vivre dans la peur. Ainsi a-t-il aussi affirmé : « Dans ma vie, j’ai déjà attrapé toutes les IST au moins 5 fois. Si on se rend compte d’un problème, on se fait traiter, on va mieux et on continue. Il n’y a pas de problème. » Euh… Quand même. Certains cancers n’ont-ils pas pour origine des IST ? Ne parle-t-on pas de résistance aux antibiotiques ? Et s’il s’agit de mettre sur le même plan IST et COVID pour affirmer sa liberté de jouir sans entraves, il y a une grosse différence. Malgré une hospitalisation, un nombre important de patients, parmi les infectés au COVID, sont morts.

Face aux attaques et appels au boycott, Dallas Steele/Jim Walker a cherché à mieux se faire comprendre via une long message sur Facebook. Extraits :

« Dans le comté de Riverside, en Californie, le temps d’attente moyen pour les tests de COVID est actuellement de 3-4 jours. Dans un monde parfait, vous pourriez faire votre test et être isolé de toutes les sources potentielles d’infection, mais les centres de dépistages ont suggéré que même une visite à l’épicerie ou à la station-service pourrait présenter un risque potentiel. Si c’est vrai, alors je reste sur ma position que TOUT test sans résultats immédiats n’a que peu de valeur. C’est un faux sentiment de sécurité.

Plus de 50 millions d’Américains sont maintenant au chômage. Les gens perdent leur emploi, leur maison, leur entreprise – tout ce qu’ils ont construit en travaillant toute leur vie. La dépression, l’addiction et le suicide sont en hausse. Et à long terme, la souffrance humaine massive sur 330 000 000 personnes causée par notre confinement risque d’être bien pire que les 200, 300, voire 400 000 personnes décédées à cause du COVID – un bon nombre d’entre eux ayant eu d’autres pathologies.

Oui, chaque vie perdue est tragique… mais laissez-moi vous rappeler que les maladies cardiaques tuent 647 000 personnes, et les maladies pulmonaires 599 000 personnes chaque année. Et une grande partie de ces morts étaient totalement évitables. Pourquoi en tant qu’Américains, nous ne sommes pas obsédés par tous ces gens qui ont péri de l’obésité, du tabagisme ou du tabagisme passif ? Est-ce que seuls les décès liés au COVID comptent ?

Outre les pertes humaines et les souffrances économiques produites par le COVID, la pire conséquence de cette épreuve est évidente par ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, y compris ce blog (Str8UpGayPorn – NDLR). Des gens qui ne se connaissent pas s’attaquent les uns aux autres, incapables de considérer d’autres points de vue, incapables d’utiliser la logique et le raisonnement au-delà de ce qu’ils ont vu sur Fox News ou MSNB. Nous nous rabaissons dans l’humiliation, l’attaque et la « cancel culture ».