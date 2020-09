La bombasse Jarret Moon serait un mec « horrible »…

On ne s’attendait pas à ça ! Jarret Moon, ce chanteur US qui associe sa carrière artistique mainstream au porno (lire ici), est actuellement dépeint comme une personne « mentalement perturbée » et « horrible« . Première personne à témoigner de sa « toxicité » : l’acteur porno Big C.

Avec son mari Jared Tyler, Big C avait accueilli chez eux Jared Moon tel leur « boyfriend ». Cela avait donné lieu à de jolies photos du ménage à trois, ainsi qu’à des sex-tapes.

– Photo : Big C

Mais le 7 septembre, Big C s’est fendu de ce tweet : « Ne PAS inviter de déchets dans ma belle maison, même si cela se déguise en bombasse avec une belle bite et un cul d’enfer. Après avoir tenté de détruire ma maison, il a verrouillé ma voiture en sortant. Chère industrie, te voici prévenue. Jarret Moon est la toxicité même. »

La porn star Seth Knight a aussitôt répondu à Big C pour confirmer : « J’aurais pu te dire ça quand il m’a attaqué le mois dernier et mon mari il y a trois jours. Il est comme ça depuis qu’il est entré dans l’industrie. Il n’arrive pas à se ressaisir. »

Et un certain LordVigor, qui est coach et masseur certifié, en rajoute sur le personnage : « Les mecs, désolé de devoir vous écrire dans ces circonstances mais je suis l’un des boyfriends que Jarret a fréquenté à Dallas. Il a vécu avec moi les premiers deux mois de l’épidémie du COVID. C’était agréable au début jusqu’à ce qu’il montre son vrai visage. Je n’hésiterais pas à porter plainte si c’est ce que vous voulez. C’est une personne horrible qui a profité de moi, qui m’a insulté, volé et tenté d’harceler mes clients et de fermer mon entreprise. Par dessus tout, il est revenu de Las Vegas avec des IST et me les a refilées ainsi qu’à tous ceux avec qui il a baisé. Je n’aime pas les histoires mais après avoir lu votre message je me suis senti obligé de raconter ce que j’ai vécu. Je vous suggère de faire des tests… »

Big C et son mari ne pensent pas porter plainte : « Jaret et moi sommes encore choqués par ce qui s’est passé chez nous. Jarret Moon est extrêmement beaux et talentueux, mais terriblement perturbé. Il a besoin d’aide. J’espère qu’il comprendra. Je devrais porter plainte, mais attaquer un garçon qui ne possède rien me fait du mal. »

Jarret Moon, une bombasse à tout point de vue ! Mais le physique n’est pas tout ! N’est-ce pas ?

– Photos : NoirMale

Et que fait-il ? Il nous présente son nouveau mec. Un barbu mastoc à grosse bite !