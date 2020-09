On trempe le biscuit, on se fait des sandwichs et on boit des cocktails hyper-protéinés ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 12 septembre à minuit : Real Sex Behind The Scenes (HelixStudios)

Le monde est bien fait ! Les actifs TTBM trouvent culs à leur queue dans des passifs très accueillants ! Un plan à quatre, deux trios et un duo sans capote + un duo avec capote.

Le manplus : Jeune homme à lunettes et à grosse bite, Blake Mitchell est un remarquable niqueur. Il a vraiment le rythme dans la queue ! Cole Claire irradie d’un bonheur communicatif lors de son gang-bang !

Casey Tanner et Blake Mitchell – alors en couple – , rejoignent Kody Knight pour assouvir leurs fantasmes, Casey se faisant embrocher par les deux autres…

– Photos : Real Sex Behind The Scenes / HelixStudios

Après un show Helix dans un night-club, Tyler Hill et Noah White organisent en mode flip-flop leur propre fête dans une chambre…

– Photos : Real Sex Behind The Scenes / HelixStudios

Autre after et nouvelle occasion pour Blake Mitchell de séduire un collègue – Danny Nelson – et de le ramener au pieu pour bien le baiser !

– Photos : Real Sex Behind The Scenes / HelixStudios

Que faire après avoir défilé à la Gay Pride de Las Vegas ? Joey Mills, Cole Claire, Cameron Parks et Ashton Summers partouzent !

– Photos : Real Sex Behind The Scenes / HelixStudios

La cérémonie des Str8UpGayPorn Awards offre à Max Carter et Blake Mitchell le plaisir de rencontrer Ben Masters. Ils vont bien le trouer !!!…

– Photos : Real Sex Behind The Scenes / HelixStudios

Dimanche 13 septembre à minuit : Bareback Attack (SportLadz-Staxus)

Peu importe la position que ces footeux ont sur le terrain. Ils aiment tous le sexe ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double-pénétration !

Dans les vestiaires, le tout mignon Aaron Aurora se fait baiser par Troy Mccarthy !

– Photos : Bareback Attack / SportLadz – Staxus

Simon De Lany bien tringlé dans les bois par Skye Romeo !

– Photos : Bareback Attack / SportLadz – Staxus

L’herbe est grasse. Le foutre aussi ! Le roux Cody Reed est double-pénétré par Oscar Roberts et l’Eurasien Jake Zhang ! Ce dernier se fera aussi prendre par Oscar !!!

– Photos : Bareback Attack / SportLadz – Staxus

Connor Levi se fait trouer à donf par Jaxon Radoc !

– Photos : Bareback Attack / SportLadz – Staxus

