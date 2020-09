Angel Rivera, nouvelle égérie Fleshjack !

Nouvel exclusif de CockyBoys, Angel Rivera s’ajoute à la liste des égéries de la marque de sex-toys Fleshjack. Voici la pub…

Accompagnée du slogan « Faire de ses fantasmes une réalité ! », la publicité cherche-t-elle à nous convaincre que des sex-toys moulés à partir des parties intimes du bogoss et Angel Rivera lui-même, c’est tout pareil ? Ah, Ah, Ah… Ok, avec la pandémie de COVID-19, tout est plus compliqué. Mais nous sommes sûrs que les plus audacieux d’entre nous chercheront à contacter directement le bogoss. Si ça matche, là le fantasme deviendra véritablement réalité ! N’ayons pas peur, osons, « parce que nous le valons bien » !!!