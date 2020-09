La scène du jour sur Pinkflix : « Trois beaux minets versatiles »

Vivre en couple, s’épanouir auprès de celui qu’on aime et qui nous aime en retour, c’est MERVEILLEUX. Mais au bout d’un certain temps s’immisce une lassitude. Le merveilleux se fait ordinaire, les qualités de l’autre deviennent des défauts et la rupture est consommée. Cette lassitude annonciatrice d’une séparation à venir peut être évitée. Il suffit de trouver un terrain d’entente afin que chacun puisse être libre d’aller ailleurs. Voire de se trouver pour le couple des partenaires de baise… Vrai couple à l’époque du tournage, les HelixBoys Tyler Hill et Evan Parker incarnent cette réalité dans Trois beaux minets versatiles : Logan Cross est le piment du jour de leurs ébats.

Tyler Hill et Evan Parker ont invité chez eux Logan Cross pour épicer leur couple. Quand Evan pénètre Tyler, c’est sans capote. Quand Tyler et Evan se partagent le trou chaud de Logan, c’est avec capote…

Tiré du film Ex’s & Oh’s, ce plan à trois hotissime est à voir dès aujourd’hui en illimité sur Pinkflix !