Mathieu Ferhati : « Le fait d’être séropositif ne veut pas dire qu’on porte la mort ! »

Consacré meilleur actif lors des PinkX Gay Vidéo Awards 2019, Mathieu Ferhati se livre comme jamais dans une interview postée sur Youtube le 8 septembre dernier. À ses joies, succès et projets, s’ajoutent des souvenirs douloureux :

– Des enseignants qui l’ont humilié quand il était enfant et adolescent.

– Le décès de son père, un homme ouvert d’esprit.

– L’activité d’escort qui a été un facteur aggravant à son addiction aux drogues.

– Son regret de n’avoir pas pris la PrEP qui lui aurait évité de contracter le VIH il y a quatre-cinq ans.

– L’exclusion odieuse et cruelle que génère la sérophobie ordinaire…

Lors de la remise de son prix aux PinkX Gay Vidéo Awards, Mathieu était monté sur scène très intimidé. Comme en contradiction avec l’homme à la virilité sans faille qu’il incarne dans ses films porno. Maintenant on sait le pourquoi de cette timidité et on n’en apprécie que plus l’homme et la star.