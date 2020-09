Fin mars de cette année, la super pop porn star avait sorti l’album Troubled. Mickey Taylor en avait toutefois relativement peu assuré la promotion. Et en juin, comme s’il n’en avait pas été entièrement satisfait, il sortait déjà un autre album, Surrender. Produit par Lostchild, comportant plusieurs featurings, c’est une réussite ! À écouter en boucle. Voici la vidéo « live » d’un des titres : Feels Like I Knew You Before…

Dans une interview qu’il vient d’accorder aux Australiens de QNews, le Britannique s’explique ainsi sur cet album imprévu : « Surrender est un album qui n’aurait pas dû exister. J’avais sorti un autre album plus tôt dans l’année. Un super album dance. Mais j’ai réalisé que je voulais m’exprimer davantage. Je voulais aller en profondeur dans toutes ces conneries que j’ai endurées, comme les addictions et les abus. Alors j’ai mis tout ça dans ma musique. Je n’avais jamais cru que ça entrerait dans les charts pop… Alors quand ça l’a fait, j’ai trouvé ça fantastique. »

Et Mickey de poursuivre : « Cela a vraiment été un tourbillon. Pendant le confinement, j’ai fait cet album comme s’il s’agissait d’un journal intime où j’écrivais des choses que je ne pouvais plus taire. Je suis tellement content que cela se soit produit. En tant que travailleur du sexe, les gens sont rarement intéressés à entendre de notre part des messages sérieux. Ils sont du genre : « Mettez-vous à poil et c’est bon ! » Mais je fais des chansons à texte et ça a marché. Les radios ont commencé à appeler ! … Cela montre que nous, acteurs pornos, pouvons avoir de multiples facettes. Nous possédons d’autres compétences et nous exerçons d’autres formes d’art. Nous ne sommes pas des poupées unidimensionnelles. »

On n’en a jamais douté ! Mais Mickey sait aussi se faire « jolie poupée » !!! 😉

– Photo : Mickey Taylor