Jeremy Kelly : le tout nouveau modèle de FrenchTwinks amorce un tournant historique du studio !

« Difficile de résister au charme de Jeremy Kelly qui allie finesse, charisme, puissance et sensualité. Ce beau garçon a rejoint nos studios sur recommandation de son ami Justin Leroy et nous avons été ravis de l’accueillir parmi nous ! Si Jeremy est plutôt actif, son magnifique cul bombé semble être une invitation à tester sa versatilité et nous sommes curieux de le découvrir également dans ce rôle. Ca a été un véritable plaisir de travailler avec Jeremy qui a fait sa première scène avec un autre petit nouveau: Valentin Meunier et nous sommes vraiment impatient de le revoir devant nos caméras. » La fiche du nouveau modèle de FrenchTwinks ajoute qu’il a les yeux bruns, qu’il fait 1,68 m, que son signe astrologique est le Taureau, qu’il habite le Rhône, que son sexe non circoncis mesure 20 cm et qu’il est versatile, plutôt actif.

Tout cela est très bien, mais ce que les followers et autres fans remarquent immédiatement c’est que Jeremy Kelly est le tout premier modèle noir du studio fondé en 2013. C’est historique !

Le nouveau French Twink sera-t-il l’exception ? On se dit que non. Que la voie est désormais ouverte pour rendre compte de la grande diversité des minets français.

Coïncidence ? À survoler les réseaux sociaux des stars et producteurs de X gay français, on aurait pu penser que dans leur écrasante majorité ils n’étaient pas concernés par le mouvement BlackLivesMatter qui embrasent pourtant l’industrie du porno gay US depuis le meurtre de George Floyd. Que ce qui se passe aux USA ne concerne pas la France.

On a peut-être pensé faux. Qu’au contraire, toutes les questions sur la place des Noirs et autres POC (« personnes de couleur » comme ils disent aux USA) interpellent aussi le porno made in France…

Jeremy Kelly aux côtés de Valentin Meunier et d’Antoine Lebel, le fondateur-réalisateur de FrenchTwinks.

Photo : FrenchTwinks